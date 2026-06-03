PUNTA ALA – Il Maxi 78′ Nice di Marco Malgara Ice Yachts firma un’impresa memorabile alla 151 Miglia – Trofeo Cetilar 2026. Tagliando il traguardo ieri alle 14:40 per lo scafo che ha conquistato il primo posto assoluto nella categoria Maxi Over 60 IRC. Un’edizione caratterizzata da un meteo instabile e logorante, che ha visto alternarsi raffiche violente a lunghe “mollane”, ovvero calme piatte di vento. A raccontare la durezza e la strategia dietro a questo successo è il grossetano Luca Vitale, membro dell’equipaggio di Nice, portacolori dello Yacht Club Punta Ala: “È stata una 151 Miglia da leoni, una battaglia fisica e mentale millimetro su millimetro. Su una barca di 78 piedi come Nice la fatica è brutale: siamo passati dal subire raffiche improvvise a rimanere intrappolati in bonacce assassine dove il mare sembrava colla. In quei momenti non puoi mollare un secondo: abbiamo affrontato cambi vela continui ed estenuanti, tirando giù il code zero per issare sartiame leggero con le braccia che bruciavano, per non perdere nemmeno un decimo di nodo. La differenza l’ha fatta la testa: la meticolosità maniacale di Roberto Pardini nella tattica ci ha permesso di decodificare il campo e anticipare i buchi di vento. Ma la gioia più grande è stata la risposta del gruppo: un equipaggio straordinario e internazionale dove professionisti e leggende come Mitja Kosmina e Fabio Montefusco hanno lottato allo stesso identico livello di ogni singolo membro del team. Quando la sirena dell’arrivo ha suonato, abbiamo capito che ogni goccia di sudore versata era diventata oro”.

Il successo di Nice celebra la visione dell’armatore Marco Malgara, capace di amalgamare una squadra internazionale di 23 elementi (tra cui gli atleti stranieri Manca Gostič, Xiong Ting, Lian Mengqi, Vid Jeranko e Alexander Werner) trasformatasi in un unico organismo perfettamente coordinato.

Il team vincitore ringrazia i partner della manifestazione e agli Yacht Club organizzatori: Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Livorno, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, PharmaNutra e Cetilar Sport.

Questo l’equipaggio completo di Nice: Mauro Carminati, Andrea Chiappe, Andrea Cupa, Alberto Falcini, Alberto Fantini, Stefano Fava, Franco Giovannini, Manca Gostič, Mitja Kosmina, Sebastiano Macchi, Marco Malgara, Giuseppe Mangia, Massimo Marini, Fabio Montefusco, Roberto Pardini, Umberto Rossini, Gianfilippo Traversa, Vid Jeranko, Luca Vitale, Alexander Werner, Xiong Ting, Lian Mengqi, Mauro Zerbini.