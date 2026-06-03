FOLLONICA – Grazie a un contributo regionale di 658mila euro a Follonica sarà realizzata la messa in sicurezza idraulica del sottopasso ferroviario di via Leopardi. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato lo schema di un accordo che sarà a breve sottoscritto con il Comune di Follonica.

“I sottopassi ferroviari – hanno spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – sono spesso punti critici durante le ondate di maltempo e per questo, per ridurre il rischio idraulico, abbiamo deciso di sostenere l’intervento del Comune di Follonica in via Leopardi. La Regione Toscana ha scelto di essere al fianco dei Comuni, facendo il possibile per sostenerne le scelte e le priorità”.

Le risorse sono state stanziate per l’annualità 2026 e tutti i lavori dovranno essere conclusi, collaudati e rendicontati entro la fine dell’anno.