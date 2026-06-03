CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Casa Mora dal 4 al 7 giugno tornano le finali Under 15, organizzate anche l’anno scorso dalla società maremmana. Il La Scala Castiglione, allenato da Michele Achilli, è campione d’Italia uscente, ed è stato inserito nel girone A insieme a Roller Hockey Scandiano, Breganze, Newco Roller Matera e Roller Bassano A. Nel girone B invece Cgc Viareggio, Ama Correggio A, Csa Agrate Brianza, Thiene e Sarzana A.

Purtroppo nei biancocelesti castiglionesi non potrà partecipare alle finali Nicholas Bacci a causa di un infortunio per un incidente stradale. In campionato i giovani castiglionesi hanno chiuso al primo posto nella zona 4, di fatto dominando il girone: 60 i punti conquistati con 20 vittorie e solo due sconfitte, con 127 gol segnati e solo 27 subiti. Alle 20.30 di giovedì 4 giugno, la cerimonia d’apertura con la presenza annunciata della sindaca Elena Nappi.

Questi i convocati de il La Scala Castiglione per le finali under 15 al Casa Mora

Portieri: 10 Andrea Asta, 1 Michele De Salvatore.

Movimento: 3 Massimo Stoduto, 5 Thomas Nucci, 6 Mirko Pucillo, 7 Mattia Sforzi, 8 Filippo Giabbani, 9 Filippo Bagnoli.

Due i gironi di qualificazione: la prima direttamente alla semifinale scudetto, la seconda e terza dei gironi, incrociati, giocheranno uno spareggio per accedere alla semifinale. Dalla settima all’ottava classificata giocheranno per la coppa Skate Italia.

Tutte le partite in diretta streaming al sito https://skateitaliatv.it/video/index.

Il calendario Under 15 del girone A:

4/6 Roller Hockey Scandiano-Breganze h 9

4/6 Newco Roller Matera-Roller Bassano A h 10.15

4/6 La Scala Castiglione-Roller Hockey Scandiano h 14

4/6 Breganze-Roller Bassano A h 15.15

4/6 La Scala Castiglione-Newco Roller Matera h 19

5/6 Roller Basano A-Roller Hockey Scandiano h 10

5/6 Breganze-La Scala Castiglione h 13.45

5/6 Roller Hockey Scandiano-Newco Roller Matera h 15

5/6 Roller Bassano A-La Scala Castiglione h 18.45

6/6 Newco Roller Matera-Breganze h 9.30

Il calendario Under 15 del girone B:

4/6 Cgc Viareggio-Ama Correggio A h 11.30

4/6 Csa Agrate Brianza-Thiene h 12.45

4/6 Sarzana A-Cgc Viareggio h 16.30

4/6 Ama Correggio A-Thiene h 17.45

4/6 Sarzana A-Ama Correggio A h 11.15

5/6 Cgc Viareggio-Csa Agrate Brianza h 12.30

5/6 Thiene-Sarzana A h 16.15

5/6 Ama Correggio A-Csa Agrate Brianza h 17.30

5/6 Thiene-Cgc Viareggio h 20

6/6 Csa Agrate Brianza-Sarzana A h 10.45