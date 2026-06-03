ROSELLE – Benedetto Fattoi della Domestic Cycling team e Luigi Citi della formazione della Belle Equipe si sono aggiudicati il sesto Trofeo Gualtiero Luzzetti, gara di ciclismo amatoriale targata Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Luzzetti, sotto l’egida dell’Acsi. Nonostante il percorso in linea non particolarmente pericoloso con l’arrivo nello spettacolare finale degli scavi di Roselle, gli organizzatori hanno predisposto due partenze visto l’elevato numero di partenti. Il tragitto ha preso il via da Roselle, poi passaggio a Braccagni, Bozzone, Macchiascandona, Ponti di Badia, Grilli, Lupo, Bozzone, Braccagni e l’arrivo come detto nel durissimo strappo degli scavi. “Soddisfatto del bellissimo risultato e di come sono andate le cose durante tutto l‘arco della manifestazione – afferma il figlio Marco Luzzetti, figlio dello storico imprenditore Gualtiero Luzzetti – è bello organizzare qualcosa che ricordasse lui. “Dico grazie a tutti i ciclisti che hanno onorato ancora una volta questa manifestazione – aggiunge Luzzetti – al Marathon Bike e all’ente di promozione sportiva Acsi per l’organizzazione ineccepibile”.

Nella prima partenza Benedetto Fattoi l‘ha spuntata nel finale su Matteo Sensi, suo compagno di squadra, e Filippo Scelfo del Marathon Bike. Nella seconda partenza Luigi Citi, dopo una lunga fuga in solitaria, ha regolato nell’ordine Massimo Costa e Stefano Olobardi. Nell’albo d’oro della manifestazione Fattoi e Citi succedono a Paolo Gentili che si impose nella prima edizione che andò in scena il giorno di pasquetta del 2019 a Vetulonia. Nel 2022 fu la volta di Riccardo Cicognola e Stefano Ferruzzi. Nel 2023 a vincere fu Marco Giacomi che si impose a Nomadelfia. Nel 2024 a Giuncarico si imposero Vincenzo Borzi e Federico Colonna. Anno scorso a salire sul gradino più alto del podio fu Michele Massa che vinse a Montemassi.