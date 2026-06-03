SIENA – Etruria Retail rafforza la propria struttura manageriale con due nuovi ingressi strategici: Lorenzo Seccafien come direttore generale di GMS S.r.l. e Sara Faucci come responsabile marketing della cooperativa. Due figure con esperienze consolidate nei rispettivi ambiti, chiamate a contribuire alla crescita e all’evoluzione della rete nei territori in cui Etruria Retail opera con le insegne Famila, Famila Market e Super A&O.

Da febbraio scorso Lorenzo Seccafien è il nuovo direttore generale di GMS S.r.l., la società controllata da Etruria Retail che gestisce i punti vendita diretti della cooperativa. Seccafien, veneto, arriva con un’esperienza consolidata nella grande distribuzione. Dopo lunghe e rilevanti esperienze nel settore GDO (Lidl Italia, Obi Italia, Gruppo Tuo) negli ultimi 10 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Pam Panorama (direttore operativo del franchising, direttore vendite e, dal 2022, direttore operativo di gruppo).

Oggi mette queste competenze al servizio di GMS, una realtà che conta diverse centinaia di collaboratori tra dipendenti e persone in formazione. A Seccafien vengono affidati la guida operativa dei punti vendita, la logistica e il controllo qualità.

Accanto a lui entra in Etruria Retail anche Sara Faucci, nuova responsabile marketing della cooperativa. Fiorentina di nascita e senese d’adozione, laureata in Comunicazione d’Impresa all’Università di Siena, ha maturato una solida esperienza tra marketing e comunicazione: un percorso iniziato in Targetti, seguito da alcuni anni di consulenza in agenzia e oltre dodici in Unicoop Firenze come responsabile pubblicità. Certificata PMP dal 2021, porterà competenze trasversali tra strategia, organizzazione e relazione con clienti e territori.

Il senso di queste scelte lo spiega il presidente di Etruria Retail, Claudio Bernardini: “L’obiettivo è chiaro: lavorare in squadra, dentro e fuori l’azienda. Perché per noi il valore sta nell’equilibrio tra i negozi di proprietà – che sono patrimonio della cooperativa, quindi di tutti i soci – e la rete di imprenditori che ogni giorno animano i territori.

Come si traduce questo in pratica? Si sperimenta prima nei negozi di proprietà. Le soluzioni che funzionano, quelle che rendono più efficiente il lavoro e migliorano il servizio, vengono poi messe a disposizione della rete. Niente prove a carico degli imprenditori, ma strumenti già rodati e pronti all’uso.

Gioco di squadra significa anche questo: mettere a fattor comune le risorse della cooperativa, valorizzare il ruolo di chi fa impresa con noi e costruire insieme un rapporto sempre più solido con produttori, allevatori, imprese e associazioni del nostro territorio. Dalla Toscana all’Umbria, dal Lazio alla Liguria”.

Con questi ingressi, Etruria Retail continua a investire su figure manageriali di profilo, confermando la propria vocazione al lavoro di squadra tra chi produce, chi vende e chi ogni giorno sceglie di fare impresa insieme alla cooperativa.