Foto di repertorio

GROSSETO – Dopo il trionfo nel derby, il Big Mat Bsc Grosseto sfida il Nettuno 1945. I biancorossi proveranno ad allungare sul Collecchio, attualmente un gradino sotto nella classifica del Girone B, cercando di imporsi contro una delle compagini più solide del campionato di Serie A, che vanta nove vittorie e cinque sconfitte in campionato(foto d’archivio di Noemy Lettieri). “Le due vittorie nel derby – ha dichiarato il biancorosso Andrea Sellaroli – ci inorgogliscono molto. Il morale è ovviamente alto e cercheremo di sfruttare l’onda dell’entusiasmo per fare la nostra partita, ma senza peccare di presunzione o arroganza. Dobbiamo restare umili e con i piedi a terra”.

Le due gare si giocheranno sabato 6 giugno, alle ore 15 e alle 20, allo stadio Roberto Jannella. “Non sarà facile riuscire a vincere con il Nettuno – ha proseguito Sellaroli -. Parliamo infatti di un’ottima rosa che esprime un baseball aggressivo, ma noi proveremo a dire la nostra. Siamo una squadra fastidiosa che fino ad ora è riuscita a mettere in difficoltà chiunque e dobbiamo continuare su questa strada”.

Attualmente il Big Mat Bsc Grosseto si trova al terzo posto della classifica del Girone B, con all’attivo sei vittorie (una con San Marino, Parma, Farma Crocetta e Reggio Emilia e due con il Bbc) e sei sconfitte.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.