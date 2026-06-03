GROSSETO – Aggiornamento ore 15.o9: È morta la donna di 93 anni investita in tarda mattinata in città, a Grosseto. le condizioni dell’anziana erano apparse subito molto gravi.

News 14.37: Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Grosseto. Intorno alle 11.34 una donna di 93 anni è stata investita da un’auto in via Sonnino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce rossa, che hanno prestato le prime cure alla donna.

A seguito dell’impatto, l’anziana ha riportato un politrauma ed è stata trasportata in codice 3, corrispondente al codice rosso di massima gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento da parte della Polizia municipale.