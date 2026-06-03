SCANSANO – Due giornate di incontri, esperienze sul campo, divulgazione e partecipazione per raccontare il legame profondo tra archeologia, paesaggio e cultura vitivinicola. Si è conclusa con un bilancio positivo “ArcheoVino: alle radici del Sangiovese“, l’iniziativa che il 29 e 30 maggio ha trasformato il museo archeologico della vite e del vino di Scansano, il sito archeologico di Ghiaccio Forte e il vigneto sperimentale in un laboratorio diffuso dedicato alle origini della viticoltura maremmana e alla valorizzazione delle sue radici più antiche.

“Siamo soddisfatti per la riuscita dell’evento – commenta la sindaca Maria Bice Ginesi – che ha visto un’ampia partecipazione e i preziosi contributi di studiosi, operatori del settore ed esperti e che ci ha indicato come la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta: unire la ricerca scientifica a un percorso di valorizzazione del territorio, per sostenere le produzioni locali e fare promozione turistica e culturale”.

“Tra gli elementi da sottolineare – aggiunge Irene Terzaroli, assessore alla Cultura del Comune di Scansano – il ruolo degli studenti dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” che hanno avuto l’opportunità di fare un’esperienza formativa un po’ diversa, avvicinandosi ancora di più al patrimonio storico, archeologico e produttivo del territorio. Siamo anche molto soddisfatti che, dopo un periodo di rallentamento, questo progetto sia tornato a svilupparsi perché è un’iniziativa davvero di gran valore. Per questo, ringrazio tutti coloro che, negli anni, hanno dato il proprio contributo per l’avvio e la realizzazione di questo progetto ambizioso“.

ArcheoVino nasce da un percorso di ricerca sviluppato dal 2004 a partire dallo studio delle popolazioni di vite selvatica presenti nella Valle dell’Albegna e nelle aree circostanti i siti archeologici del territorio scansanese. L’obiettivo iniziale era comprendere se queste popolazioni vegetali conservassero tracce biologiche riconducibili alle antiche pratiche vitivinicole etrusche e romane, per poi trasformarsi progressivamente in un progetto più ampio di conservazione, ricerca e valorizzazione territoriale.

“Le due giornate dedicate ad ArcheoVino – commenta Sara Bruni, direttore del Museo archeologico della Vite e del Vino – sanciscono l’inizio di un percorso di dialogo forte, autentico e strutturato con i cittadini, con il territorio e con il suo tessuto produttivo. ​Vogliamo ripartire dalle persone e dalle realtà che sono l’anima di questi luoghi: prenderanno, infatti, il via iniziative di ascolto e confronto sia con le aziende locali, partner fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione della nostra identità, sia con tutti gli abitanti che, negli anni, hanno partecipato attivamente alla realizzazione del museo e del vigneto, o che hanno vissuto e continuano a vivere quotidianamente questi spazi. ​Saranno appuntamenti e iniziative inconsuete che porteranno, questa la vera novità, il ‘museo fuori dal museo‘ per andare a incontrare le persone nel loro quotidiano”.

Un percorso che porterà ad arrivare a un momento di restituzione e festa in autunno, per celebrare l’anniversario della fondazione del Museo, insieme ai cittadini e alle realtà produttive del territorio.

“Ringraziamo – conclude la sindaca Ginesi – tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, che si è inserita nelle celebrazioni per i 25 anni del Museo della vite e del vino: la Regione Toscana, l’Università degli Studi di Siena, Past Experience, Onav e Ses che hanno curato le degustazioni, l’Isis ‘Leopoldo II di Lorena’ e, soprattutto, gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo a questa due giorni”.