GROSSETO – Weekend denso di appuntamenti e denso di risultati per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che dopo aver ospitato con successo la seconda edizione del Meeting Gold, impreziosito dall’inaspettata presenza del Campione Olimpico dei 100m Marcell Jacobs, è stata impegnata con i suoi atleti sui campi di gara dei più importanti incontri giovanili nazionali di inizio stagione.

Domenica, in occasione del Brixia Next Gen, tradizionale appuntamento riservato agli Under 18 con le rappresentative regionali provenienti da tutto lo stivale e alcuni team di Austria e Germania in gara alla Raiffeisen Arena di Bressanone, la società maremmana rientra a casa con due prestigiosi podi conquistati con la maglia della Toscana: nei 5.000m di marcia, Riccardo Rabai si conferma nell’elite italiana della specialità tagliando il traguardo in seconda posizione con il crono di 21:54.79. Sui 400m si migliora Thomas Nencini (48.18), che conferma ancora una volta di potersela giocare per una maglia azzurra agli Europei di Rieti grazie al terzo posto.

Sui 2.000m Siepi lotta fino alle ultime battute Filippo Bonucci, che nonostante una flessione negli ultimi 400m è ottavo in 6:10.35.

Biancorossi presenti anche al Trofeo Pratizzoli di martedì 2 giugno, quando sulla pista di Parma è stata la volta degli Under 16. Nel massimo appuntamento nazionale di inizio stagione riservato ai Cadetti, Atletica Grosseto Banca Tema presente con Cloe Meravigli e Martina Domenichini.

Sulla pista dell’impianto Lauro Grossi, anche in questo caso con la maglia della Toscana, che vince al termine dell’intensa mattinata di gare, Cloe Meravigli abbatte il muro dei 7 minuti nei 2.000m e chiude sesta in 6:56.25.

Martina Domenichini corre gli 80m Extra in 10.60 ed è poi schierata nella seconda frazione della staffetta 4x100m, che è seconda il 48.03.

Giovani ma anche giovanissimi, con la società grossetana che ha portato allo Stadio di Rosignano Marittimo ben 24 portacolori per una nuova giornata della Coppa Toscana Ragazzi. Nel Triathlon riservato agli Under 14, Giacomo Buggiani vince i 1.000m e Niccolò Cianti è secondo nei 60m. Nella classifica combinata delle tre gare, c’è la doppietta dell’Atletica Grosseto Banca Tema con lo stesso Buggiani (1955 punti) che precede Cianti (1548), al femminile la migliore è Nicol Campitelli, ottava con 1553 punti (foto Fidal Alto Adige).