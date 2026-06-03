ROCCASTRADA – Torna al centro del dibattito la destinazione della cava della Bartolina. La società Bartolina srl ha presentato un nuovo progetto di “ripristino morfologico e recupero ambientale” che prevede il “conferimento di rifiuti non pericolosi in una discarica controllata” all’interno del sito estrattivo.

Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, è stata fissata la prima conferenza dei servizi: si terrà martedì 18 giugno 2026 alle 10, in videoconferenza. La procedura regionale prevede la possibilità di partecipazione per portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, e per i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Osservazioni e proposte dovranno essere inviate al settore Valutazione d’impatto ambientale della Regione Toscana almeno 48 ore prima dell’appuntamento, per poter essere acquisite agli atti.

Sul progetto non mancano perplessità e richiami storici. «Non vogliamo fare polemica, ma ricordare alcune decisioni assunte nel tempo», afferma Moreno Bellettini, presidente del circolo FdI di Roccastrada.

«Non vogliamo polemizzare sulla presa in considerazione dalla Regione di una destinazione a discarica della cava sempre osteggiata e rifiutata da decine di anni, vogliamo però ricordare soltanto alcune decisioni prese nel tempo: la sentenza n. 102 del 28 febbraio 1992 del Tar Toscana, che sottolineava l’incompatibilità idrogeologica del sito con l’ipotesi di discarica allora avanzata;

il permesso di escavazione rilasciato dal Comune di Gavorrano nel luglio 2010, che autorizzava la coltivazione fino a 50 metri dal fiume e indicava un recupero ambientale orientato alla realizzazione di un ampio specchio d’acqua a funzione multipla;

l’evoluzione degli scavi, che avvicinandosi al corso d’acqua avrebbero messo in contatto la cava con la falda: alla luce di ciò, la soluzione giudicata “più sicura ed economica” dai critici del progetto sarebbe conservare l’acqua invernale in eccesso, trasformando la Bartolina – a esaurimento del minerale – in uno dei maggiori invasi artificiali della Maremma. Un’opera, sostengono, utile contro le criticità estive idriche, per la prevenzione degli incendi e la laminazione delle piene».

«Le preoccupazioni riguardano soprattutto la vicinanza alla falda del fiume che irriga migliaia di ettari tra Gavorrano, Roccastrada, Grosseto e Castiglione della Pescaia, con aziende agricole specializzate e numerosi addetti. Il corso d’acqua, inoltre, alimenta in località Barbaruta i pozzi potabili di Castiglione della Pescaia e Grosseto e il bacino della riserva naturale della Diaccia Botrona, prima di sfociare lungo un tratto di costa tra i più frequentati».

Da qui l’appello finale: «Auspichiamo che istituzioni, comitati, operatori e cittadini si impegnino per confermare il ripristino ambientale della Bartolina come già previsto dall’autorizzazione di escavazione del Comune di Gavorrano: l’unica soluzione davvero sicura per l’interesse collettivo dei territori», conclude Bellettini.

La parola passa ora alla conferenza dei servizi e all’iter autorizzativo regionale, cui spetterà valutare la compatibilità del progetto con i vincoli idrogeologici e ambientali dell’area.