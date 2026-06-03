CAPALBIO. Un teatro moderno, in acciaio e pietra, con un tetto che si apre sul cielo della Maremma. Il Teatro del Leccio è realtà: Capalbio inaugura la sua nuova casa della cultura, finanziata con un milione di euro dalla Regione Toscana e progettata dall’architetto olandese Maurice Nio.

La struttura sorge a pochi passi dal centro abitato, con gradinate illuminate e sedute rifinite in pietra, tetto convertibile per gli spettacoli anche nelle ore di piena luce, bagni, spogliatoi e aree tecniche. Già da questa estate ospiterà eventi aperti a residenti e visitatori, all’interno di un parco pubblico.

“È un orgoglio vedere realizzata un’opera così moderna – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. Aprirà uno spazio che sarà un luogo di aggregazione e un motivo di ulteriore valorizzazione del territorio”. Il sindaco Gianfranco Chelini ha sottolineato l’ambizione dell’amministrazione: “Quello che inauguriamo oggi è un segno architettonico e un contenitore culturale che porta il nome di Capalbio oltre i confini provinciali e regionali”.

Soddisfazione anche dall’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras: “Un’opera di questa natura, in provincia di Grosseto, non se ne vedeva da tempo. Siamo lieti che la Regione sia stata decisiva per favorirne la realizzazione”. All’inaugurazione, avvenuta oggi, ha trovato spazio anche il saggio finale di “Leggere: Forte!“, progetto regionale che promuove la lettura ad alta voce nelle scuole, con protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Capalbio e Manciano.

“È una grande festa – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini –. Leggere significa crescere e sviluppare lo spirito critico, e la scuola deve essere il luogo dove questo avviene”. La dirigente scolastica Francesca Iovenitti ha auspicato che l’iniziativa faccia da apripista al progetto in molte altre scuole della provincia. Il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola ha chiuso con una nota simbolica: “Trovo significativo che la cerimonia coniughi la lettura con i ragazzi, certificando così che il teatro appartiene e apparterrà alle nuove generazioni“.