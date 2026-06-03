GROSSETO – 80 anni fa il Referendum da cui è nata la nostra Repubblica. Il Referendum che chiuse la pagina della Monarchia per consegnare l’Italia ad un regime democratico e repubblicano.

Come ha votato il vostro Comune a quel bivio fondamentale? Il quotidiano il Post ha fatto una mappa con i Comuni d’Italia.

Intanto c’è da rilevare che, seppur con differenti percentuali, tutti i comuni della Maremma hanno votato Repubblica, tutti tranne uno: Isola del Giglio; qui infatti la Monarchia ha avuto il 69,43% dei voti, mentre la Repubblica si è fermata al 30,57%.

Nel 1946 a Grosseto, il capoluogo, l’80,9% votò Repubblica, mentre solo il 19,1%. A Massa Marittima, città medaglia d’argento per la Resistenza, fu un plebiscito: il 93,34% dei cittadini scelse la Repubblica contro un misero 6,66%.

A Gavorrano la popolazione scelse per l’81,72% Repubblica, il 18,28% Monarchia. A Civitella Paganico le percentuali furono il 73,35% contro il 24,65%. A Castiglione della Pescaia le percentuali furono del 79,08% e del 20,92%. A Campagnatico il 78,32% per la Repubblica e la Monarchia il 21,68%. Ad Arcidosso a scegliere un Governo eletto dal popolo fu l’81,37% il 18,63% scelse invece il Re.

Comune Repubblica (%) Monarchia (%) Arcidosso 81,37 18,63 Campagnatico 78,32 21,68 Castel del Piano 72,72 27,28 Castell’Azzara 80,91 19,09 Castiglione della Pescaia 79,08 20,92 Cinigiano 79,42 20,58 Civitella Paganico 73,35 24,65 Follonica 87,63 12,37 Gavorrano 81,72 18,28 Grosseto 80,90 19,10 Isola del Giglio 30,57 69,43 Magliano in Toscana 79,12 20,88 Manciano 78,59 21,41 Massa Marittima 🥇 93,34 6,66 Monte Argentario 68,59 31,41 Montieri 🥈 88,65 11,35 Orbetello 79,88 20,12 Pitigliano 76,45 23,55 Roccalbegna 73,10 26,90 Roccastrada 🥉 88,54 11,46 Santa Fiora 73,73 26,27 Scansano 83,93 16,07 Seggiano 73,42 26,58 Sorano 70,58 29,42

Ancora a Seggiano le percentuali furono del 73,42% contro il 26,58%. A Scansano l’83,93% contro il 16,07%.

A Castell’Azzara la percentuale fu dell’80,91% contro il 19,09%. Un po’ più bassa la scelta per la Repubblica a Santa Fiora: 73,73% contro il 26,27%. A Castel del Piano il 72,72% e il 27,28%.

Ancora alte percentuali per Follonica: 87,63% e 12,37%. Anche a Montieri l’88,65% e l’11,35%.

A Cinigiano il 79,42% contro il 20,58%. A Magliano in Toscana il 79,12% contro il 20,88%.

Anche Roccastrada ha visto un trionfo per la Repubblica con l’88,54% e l’11,46 la Monarchia. A Roccalbegna il 73,1% contro il 26,9%. A Monte Argentario il 68,59% per la Repubblica e il 31,41% per la Monarchia. Ancora: Orbetello il 79,88% e il 20,12%.

A Manciano il 78,59% per la Repubblica e il 21,41% per la Monarchia. A Pitigliano il 76,45% contro il 23,55% e infine a Sorano dove il 70,58% ha scelto Repubblica e il 29,42% Monarchia.

Mancano quei comuni che sono stati istituiti nel 1960: Capalbio, Monterotondo Marittimo, Scarlino e Seggiano.

Punto per punto

👑 Solo Isola del Giglio votò Monarchia

69,43% Monarchia

30,57% Repubblica

I COMUNI PIÙ REPUBBLICANI

🥇 Massa Marittima

93,34% Repubblica

🥈 Montieri

88,65% Repubblica

🥉 Roccastrada

88,54% Repubblica

4° Follonica

87,63%

5° Scansano

83,93%

GROSSETO CAPOLUOGO

📍 Grosseto

80,9% Repubblica

19,1% Monarchia

I COMUNI PIÙ DIVISI

📊 Monte Argentario

68,59% Repubblica

31,41% Monarchia

📊 Sorano

70,58% Repubblica

29,42% Monarchia

📊 Castel del Piano

72,72% Repubblica

27,28% Monarchia

📊 Santa Fiora

73,73% Repubblica

26,27% Monarchia

CURIOSITÀ

🔴 Record Repubblica

Massa Marittima: 93,34%

🔵 Record Monarchia

Isola del Giglio: 69,43%

⚪ Differenza massima

86,68 punti a favore della Repubblica a Massa Marittima