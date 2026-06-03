GROSSETO – 80 anni fa il Referendum da cui è nata la nostra Repubblica. Il Referendum che chiuse la pagina della Monarchia per consegnare l’Italia ad un regime democratico e repubblicano.
Come ha votato il vostro Comune a quel bivio fondamentale? Il quotidiano il Post ha fatto una mappa con i Comuni d’Italia.
Intanto c’è da rilevare che, seppur con differenti percentuali, tutti i comuni della Maremma hanno votato Repubblica, tutti tranne uno: Isola del Giglio; qui infatti la Monarchia ha avuto il 69,43% dei voti, mentre la Repubblica si è fermata al 30,57%.
Nel 1946 a Grosseto, il capoluogo, l’80,9% votò Repubblica, mentre solo il 19,1%. A Massa Marittima, città medaglia d’argento per la Resistenza, fu un plebiscito: il 93,34% dei cittadini scelse la Repubblica contro un misero 6,66%.
A Gavorrano la popolazione scelse per l’81,72% Repubblica, il 18,28% Monarchia. A Civitella Paganico le percentuali furono il 73,35% contro il 24,65%. A Castiglione della Pescaia le percentuali furono del 79,08% e del 20,92%. A Campagnatico il 78,32% per la Repubblica e la Monarchia il 21,68%. Ad Arcidosso a scegliere un Governo eletto dal popolo fu l’81,37% il 18,63% scelse invece il Re.
|Comune
|Repubblica (%)
|Monarchia (%)
|Arcidosso
|81,37
|18,63
|Campagnatico
|78,32
|21,68
|Castel del Piano
|72,72
|27,28
|Castell’Azzara
|80,91
|19,09
|Castiglione della Pescaia
|79,08
|20,92
|Cinigiano
|79,42
|20,58
|Civitella Paganico
|73,35
|24,65
|Follonica
|87,63
|12,37
|Gavorrano
|81,72
|18,28
|Grosseto
|80,90
|19,10
|Isola del Giglio
|30,57
|69,43
|Magliano in Toscana
|79,12
|20,88
|Manciano
|78,59
|21,41
|Massa Marittima 🥇
|93,34
|6,66
|Monte Argentario
|68,59
|31,41
|Montieri 🥈
|88,65
|11,35
|Orbetello
|79,88
|20,12
|Pitigliano
|76,45
|23,55
|Roccalbegna
|73,10
|26,90
|Roccastrada 🥉
|88,54
|11,46
|Santa Fiora
|73,73
|26,27
|Scansano
|83,93
|16,07
|Seggiano
|73,42
|26,58
|Sorano
|70,58
|29,42
Ancora a Seggiano le percentuali furono del 73,42% contro il 26,58%. A Scansano l’83,93% contro il 16,07%.
A Castell’Azzara la percentuale fu dell’80,91% contro il 19,09%. Un po’ più bassa la scelta per la Repubblica a Santa Fiora: 73,73% contro il 26,27%. A Castel del Piano il 72,72% e il 27,28%.
Ancora alte percentuali per Follonica: 87,63% e 12,37%. Anche a Montieri l’88,65% e l’11,35%.
A Cinigiano il 79,42% contro il 20,58%. A Magliano in Toscana il 79,12% contro il 20,88%.
Anche Roccastrada ha visto un trionfo per la Repubblica con l’88,54% e l’11,46 la Monarchia. A Roccalbegna il 73,1% contro il 26,9%. A Monte Argentario il 68,59% per la Repubblica e il 31,41% per la Monarchia. Ancora: Orbetello il 79,88% e il 20,12%.
A Manciano il 78,59% per la Repubblica e il 21,41% per la Monarchia. A Pitigliano il 76,45% contro il 23,55% e infine a Sorano dove il 70,58% ha scelto Repubblica e il 29,42% Monarchia.
Mancano quei comuni che sono stati istituiti nel 1960: Capalbio, Monterotondo Marittimo, Scarlino e Seggiano.
Punto per punto
👑 Solo Isola del Giglio votò Monarchia
69,43% Monarchia
30,57% Repubblica
I COMUNI PIÙ REPUBBLICANI
🥇 Massa Marittima
93,34% Repubblica
🥈 Montieri
88,65% Repubblica
🥉 Roccastrada
88,54% Repubblica
4° Follonica
87,63%
5° Scansano
83,93%
GROSSETO CAPOLUOGO
📍 Grosseto
80,9% Repubblica
19,1% Monarchia
I COMUNI PIÙ DIVISI
📊 Monte Argentario
68,59% Repubblica
31,41% Monarchia
📊 Sorano
70,58% Repubblica
29,42% Monarchia
📊 Castel del Piano
72,72% Repubblica
27,28% Monarchia
📊 Santa Fiora
73,73% Repubblica
26,27% Monarchia
CURIOSITÀ
🔴 Record Repubblica
Massa Marittima: 93,34%
🔵 Record Monarchia
Isola del Giglio: 69,43%
⚪ Differenza massima
86,68 punti a favore della Repubblica a Massa Marittima