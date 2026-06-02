GROSSETO – Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Pallavolo Grosseto, protagonista nelle Finali Regionali UISP Toscana con le proprie formazioni Under 18 e Under 16, capaci di conquistare rispettivamente il titolo di Vice Campione Regionale e un prestigioso terzo posto.

Al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto le Under 18 Giorgio Peri sono vice campionesse regionali UISP Toscana, in un torneo che ha visto la partecipazione di Gao Brinella Pallavolo Orbetello, Rinascita Volley Firenze, Cascine Volley Empoli ASD e appunto le grossetane guidate da Maurizio Natalini (foto di Giuseppe Bai).

La manifestazione si è svolta secondo la consueta formula con semifinali al mattino, pranzo conviviale e finali nel pomeriggio. Nella semifinale mattutina le grossetane hanno superato il Cascine Volley Empoli per 2-0, conquistando l’accesso alla finale. Nell’altra semifinale la Rinascita Volley Firenze ha avuto la meglio sul Gao Orbetello, sempre per 2-0. Nel pomeriggio il Cascine Volley ha conquistato il terzo posto battendo il Gao Orbetello, mentre nella finalissima la Rinascita Volley Firenze si è aggiudicata il Titolo Regionale superando il Giorgio Peri Grosseto per 3 set a 1. Un risultato che consegna comunque alle ragazze di coach Natalini un meritatissimo secondo posto regionale al termine di una stagione di grande crescita.

Durante le premiazioni, alla presenza del Presidente UISP Grosseto Massimo Ghizzani, del referente pallavolo Piero Parricchi e del Delegato Regionale Sergio Perugini, oltre ai riconoscimenti per tutte le squadre partecipanti sono stati assegnati anche i premi individuali:

Miglior Palleggiatore: Giulia Martini (Giorgio Peri Grosseto)

Miglior Libero: Julia Morelli (Rinascita Volley Firenze)

Miglior Schiacciatore: Caterina Scardigli (Cascine Volley Empoli)

Miglior Centrale: Jessica Gabrielli (Gao Orbetello)

Miglior Giocatore: Caterina Zenti (Rinascita Volley Firenze)

Da sottolineare il clima di amicizia e sportività che ha caratterizzato l’intera giornata, sia durante le gare sia nel momento conviviale organizzato presso l’impianto del Campo Zauli.

Grande la soddisfazione del tecnico Maurizio Natalini: “È stato un bellissimo percorso e dovete essere fiere di quello che avete fatto, mantenendo sempre la voglia di migliorare. Grazie alle ragazze, ai dirigenti e alla Società Pallavolo Grosseto che ha reso possibile tutto questo. Il titolo di Vice Campioni Regionali è il premio per il lavoro, la passione e la determinazione messe in palestra fin dai primi allenamenti dello scorso anno”.

La società ringrazia UISP Toscana per aver affidato a Grosseto l’organizzazione dell’evento, EMI Grosseto per aver fornito acqua e succhi a tutte le squadre partecipanti, Giuseppe Bai per il servizio fotografico e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, con una menzione speciale per Andrea Delli Castelli, coordinatore dell’intera organizzazione.

Splendido terzo posto alle Finali Regionali di Empoli per la Under 16 Rossa della Pallavolo Grosseto. nella finalità le grossetane hanno superato proprio le azzurre formazione di casa, al termine di una prestazione convincente, lottando punto su punto nel primo set e dominando il secondo.

Al termine della gara, il tecnico Corsetti ha commentato: “Dopo un bellissimo anno, grazie al contributo di tutte le ragazze, siamo arrivate terze alle Finali Regionali UISP Toscana. Abbiamo conquistato questo risultato imponendoci contro una squadra compatta e affiatata da molti anni. La mia squadra ha messo cuore, testa e passione in ogni allenamento e in ogni partita, riuscendo ad arrivare fino in fondo e a raggiungere un traguardo di cui andare fiere. Grazie a tutte le atlete per l’impegno, il sacrificio, la dedizione e l’unione dimostrati durante tutta la stagione. Sono orgogliosa di voi”.

Il weekend regionale si chiude quindi con due importanti risultati per la Pallavolo Grosseto: il secondo posto regionale dell’Under 18 e il terzo posto dell’Under 16 rappresentano la conferma dell’ottimo lavoro svolto da tecnici, dirigenti, atlete e famiglie nel corso dell’intera stagione. La società desidera infine ringraziare tutti i genitori che hanno accompagnato e sostenuto le ragazze durante l’anno sportivo, contribuendo in maniera fondamentale alla crescita del gruppo dentro e fuori dal campo.