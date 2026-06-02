GROSSETO – Al termine la spunta 2-1 l’Invictasauro, che si accomoda accanto al Follonica Gavorrano a formare la prima semifinale della coppa. L’Alberese esce dalla coppa cosciente di avere percorso un sostanzioso cammino senza seminare particolari nostalgie.

I ragazzi di Di Franco possono non soddisfare gli amanti del bel gioco, suscitare qualche critica sull’estetica o far nascere dubbi tecnici. La realtà dice, invece, che sono un blocco concreto, che non guarda ai particolari bensì punta al sodo, e vince. Il rebus si è ripetuto con le modalità di sempre.

L’avvio è gradevole con l’Alberese avanti a scambiare in area con Semplici il cui rasoterra al centro non torva il giusto sbocco (8′). Melone al minuto 11 dedica un tiraccio a Frullani, che ribatte in sicurezza. Ancora Alberese in avanti al 21′, assist calibrato di Galasso, Loreti manca l’appuntamento con la sfera cancellando una buona possibilità. Quindi la partita entra nel congelatore senza particolari emozioni.

La ripresa propone subito un Invictasauro maggiormente offensivo. Al 6′ la rovesciata di Pieri non trova lo specchio ma diffonde il sapore di stile e tecnica abbracciati.

Ci prova Temperani al minuto 12, punizione respinta dall’attento Frullani. Al quarto d’ora il vantaggio dell’Invictasauro: Canu è piazzato in area, riceve palla, la controlla lasciando libero uno splendido diagonale su cui il portiere è impotente, 1-0. Nuovi applausi. Alberese chiusa in difesa, Invictasauro a spingere, non si intravedono alternative. Un lungo rilancio al 23′ impegna due difensori in giallo con Loreti cocciuto a inseguire la palla, Ricchi esce dai pali, il terzetto si complica la vita, Loreti capisce, guarda la porta vuota e insacca il pareggio, 1-1. Un pasticciaccio capace di abbattere un toro e, viceversa, di far sbattere le ali dell’entusiasmo. Questo è il momento in cui esce la razionalità dell’Invictasauro, che non perde la testa ricominciando a pressare.

Ci pensa Matteo Olivi (classe 2009, entrato al 32′) al minuto 35 a cancellare i possibili cattivi pensieri. In una mischia dantesca è suo il tocco decisivo, quello vincente, quello della semifinale. Ultimi assalti dell’Alberese, che però non trovano soluzioni per raddrizzare il risultato.

Invictasauro – Alberese 2-1 (0-0)

INVICTASAURO: Ricchi, Perciavalle (41′ st Minucci), Canu, Murineddu, Napolitano, Pascolini, Pieri (32′ st Galli), Melone, Temperani (20′ st Sabbatini), Spadi (42′ st Castellano), Picchianti (32′ st Olivi). A disposizione: Porta, Fusini, Vilcu. All. Di Franco.

ALBERESE: Frullani, Semplici, L. Giochi (36′ st Stefanini), Papini, Francavilla, Rotelli, Galasso, Francioli (39′ st Cavero), Loreti (39′ st Stefani), Attilio, Balla (16′ st Rossi). A disposizione: Fanelli, Giusti, Venturi, Bonini, Falciani. All. Giochi.

ARBITRO: Stefano Giovani; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Matteo Rullo.

MARCATORI: 15′ st Canu, 23′ st Loreti, 35′ st Olivi.

NOTE: ammoniti Ricchi, Pieri, Sabbatini, Rotelli. Calci d’angolo 4-2. Recupero 0′ + 5′.

I quarti di finale

Follonica Gavorrano-Belvedere 2-1

Invictasauro-Alberese 2-1

Martedì 2 giugno Venturina Calcio-Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno Grosseto-Batignano Calcio (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno Follonica Gavorrano-Invictasauro

Sabato 6 giugno 3-4

Finale mercoledì 10 giugno