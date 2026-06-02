MARINA DI GROSSETO. Ieri, primo giugno, è venuto a mancare all’età di 58 anni Salvatore Barone, imprenditore edile molto stimato a Marina di Grosseto e nel territorio.

Marito di Alessandra Paciarotti, Salvatore condivideva con lei e con il suocero Gianni Paciarotti la passione per l’edilizia. Una passione che ha trasformato in mestiere, giorno dopo giorno, costruendo una reputazione solida. Preciso, affidabile, qualificato: così lo ricordano colleghi, clienti e amici.

Una persona buona, riservata e poco loquace, ma di una profondità che traspariva in ogni gesto e in ogni lavoro portato a termine con cura. La sua vita è stata segnata da lutti pesanti. La morte improvvisa e prematura della moglie Alessandra, avvenuta nel 2024, aveva minato la sua salute.

La condizione è peggiorata ulteriormente con la recente scomparsa del suocero Gianni Paciarotti. Nonostante questo, Salvatore ha affrontato la malattia incurabile che lo ha colpito con la stessa tenacia che metteva nel lavoro, sostenuto dall’affetto del cognato Walter Paciarotti e dalle cure del reparto di leniterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. “Sono grato a tutte le persone che ne fanno parte – ha commentato Walter Paciarotti – medici, psicologi, infermieri e OSS svolgono un lavoro encomiabile, senza mai tirarsi indietro, sostenendo e coccolando fino alla fine pazienti e familiari con una sensibilità e una professionalità disarmanti”. La salma di Salvatore si trova all’obitorio dell’Ospedale Misericordia.

I funerali si svolgeranno mercoledì 3 giugno alle ore 10 presso la chiesetta del cimitero di Sterpeto. Le ceneri saranno poi riportate nella sua Sicilia dalla mamma e dalla sorella. Come da richiesta di Salvatore, niente fiori. Chi vorrà potrà fare donazioni alla Farfalla ODV.