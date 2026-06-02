SCANSANO – Un provvedimento di archiviazione ha “messo a posto” le carte, ma le coscienze?

Sono passati due anni da quella domenica 2 giugno 2024 in cui la vita di Leonardo Di Marte si è fermata all’improvviso sulla provinciale 159 Scansanese, tra Preselle e Pancole, nello scontro fra la sua moto e quella dello studente Mattia Cappellani, anche lui deceduto nello scontro. Leonardo veva 38 anni, un lavoro, una famiglia, radici forti in Maremma e progetti che parlavano solo di futuro. Dopo i rilievi e le procedure di rito, per la legge Leonardo è diventato un “fascicolo”, un numero di registro che lo scorso anno è stato chiuso con un’archiviazione. Per chi gli voleva bene, invece, Leonardo è rimasto sospeso in un vuoto fatto di silenzio che nessun atto giudiziario potrà mai colmare.

La morte di Leonardo ha lasciato sola sua moglie Serena, il figlio Alessio, mamma Enza, babbo Massimiliano, la sorella Eleonora e un cerchio larghissimo di amici e persone che gli volevano bene. In questi due anni il loro tempo si è misurato in anniversari, ricorrenze, appuntamenti con avvocati e carte, più che in stagioni. Ogni 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica, è il giorno in cui il mondo in qualche modo si è fermato.

L’incidente e l’ultimo saluto mancato

Quello che continua a mancare alla famiglia è un contatto umano, qualcuno che si sia avvicinato, qualcuno che si sia mostrato dispiaciuto per come sono andate le cose. Senza lasciarli abbandonati tanto quanto hanno visto abbandonato il loro figlio.

«Dopo l’incidente, la salma di Leonardo venne portata all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto – dicono Enza e Massimiliano – pensavamo fosse stata messa in una cella, nessuno ci ha detto più nulla, solo di aspettare, in attesa del nulla osta della magistratura. Dagli atti abbiamo invece saputo che in cella ci è stata messa solo il 4 sera, erano tutte piene quelle dell’obitorio, e nessuno ci ha detto qualcosa. Per ore, per giorni, la salma di Leonardo è rimasta senza una conservazione idonea».

Quando, il 4 giugno, con il nulla osta al seppellimento, l’operatore delle pompe funebri arriva per vestirlo e prepararlo all’ultimo saluto, si trova davanti a una scena che non dimenticherà più: il corpo non era più quello riconoscibile di Leonardo, tanto che consiglia alla famiglia di evitare l’esposizione. Per la famiglia quel momento diventa un secondo trauma: non solo hanno perso Leonardo, ma gli viene negata anche la possibilità di vederlo un’ultima volta dopo averlo aspettato così tanto, di salutarlo guardandolo in volto, di accompagnarlo con un gesto che è parte essenziale del lutto. Devono perfino cambiare cassa, sceglierne una fuori misura, perché la deformazione rende impossibile sistemare il corpo nella bara preparata.

La voce di mamma Enza e di Massimiliano

«Leonardo è morto due volte – racconta oggi mamma Enza – La prima volta su quella strada, la seconda nei giorni in cui ci è stato tolto anche l’ultimo saluto, perché il suo corpo non è stato custodito come avrebbe meritato un figlio, un padre, un marito. Mi chiedo, se questa tragedia fosse toccata a qualcuno che poteva fare qualcosa, sarebbe andata ugualmente?»

Massimiliano ed Enza, ricordano la scelta dolorosa di presentare querela contro ignoti: «Non cercavamo vendetta, ma verità e responsabilità. Volevamo sapere come mai è andata così, chi doveva vigilare, chi doveva garantire che nostro figlio venisse conservato in modo dignitoso, chi avrebbe dovuto assicurarci almeno quell’ultimo sguardo. Volevamo avere una risposta da parte di una persona, qualcuno che dicesse qualcosa. Nessuna famiglia dovrebbe vivere quello che abbiamo vissuto noi».

Ma alla loro richiesta, alle loro parole, alle loro domande, non è mai arrivata una risposta umana: solo protocolli, fascicoli, comunicazioni formali.

L’archiviazione e il silenzio

«Nella richiesta di archiviazione si legge che, in sostanza, non c’è reato, che mi tempi necessari sarebbero stati più o meno gli stessi – dicono Enza e Massimiliano – Ma cosa resta, dall’altra parte, fuori dagli uffici giudiziari?».

Resta sicuramente una famiglia che si sente doppiamente ferita: dal dolore per la morte di Leonardo e dalla sensazione che nessuno sia davvero responsabile di ciò che è accaduto dopo, in obitorio, in quelle ore decisive in cui il corpo non è stato conservato in modo dignitoso. «Agli atti è stata fatta la “pace”, ma con noi nessuno si è pronunciato per farla – dicono Enza e Massimiliano – Non c’è stata una telefonata, una lettera, una parola di scuse. Hanno lasciato parlare solo le carte, come se bastasse chiudere un fascicolo per chiudere anche il nostro dolore».

La domanda che i genitori oggi pongono alla comunità, alle istituzioni, alla sanità, alla politica, è semplice e durissima: è umano tutto questo? È umano che due genitori debbano leggere in una richiesta di archiviazione che “in fondo” il trasferimento in un’altra struttura non avrebbe cambiato molto, mentre loro sentono che quel poco, avrebbe significato poter rivedere (anche solo in forma privata, se possibile) il figlio un’ultima volta?

La segnalazione a Comune, Regione e Asl

La storia di Leonardo non è solo la storia di un incidente stradale e di un procedimento archiviato: è la storia di come una comunità si prende cura, o non si prende cura, dei propri morti e dei propri vivi. «Un obitorio con celle frigorifere insufficienti non è un dettaglio tecnico, ma il simbolo di una sanità e di una macchina amministrativa che a volte dimenticano che al centro ci sono persone, corpi, affetti, non solo procedure». È per questo che la famiglia Di Marte, ha recentemente inviato anche una segnalazione, a Comune di Grosseto, Regione Toscana e Asl Sud Est, chiedendo interventi e misure affinché nessuno debba più sentirsi dire o scoprire che non è possibile vedere il proprio caro per l’ultima volta a causa della mancanza di una cella o di altre problematiche.

La Famiglia di Leonardo oggi vive in una quotidianità segnata dalla sua assenza: un posto vuoto a tavola, un messaggio che non arriva, una foto che è un ricordo che fa piangere e non sorridere come si era soliti invece fare. In questo secondo anniversario, alla memoria del giorno dell’incidente si aggiunge il peso dell’archiviazione: la certezza che, per lo Stato, la storia è finita, mentre per loro continua, ogni mattina, nel silenzio di chi non ha ricevuto nemmeno un “ci dispiace”.

A due anni dalla morte di Leonardo, la domanda resta aperta e chiama tutti almeno a una riflessione. Può andare bene che, dopo aver perso un figlio, un marito, un padre, a una famiglia restino solo carte timbrate, nessuna scusa, nessuna risposta? E se capitasse alla nostra famiglia, potremmo davvero considerare tutto questo umano?