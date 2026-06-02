PITIGLIANO – Il tennis giovanile maremmano continua a mettere in luce nuovi talenti, e tra questi spicca il nome di Simone Carrucola, giovane promessa del Circolo Tennis Pitigliano, già protagonista nei principali circuiti provinciali e regionali.

Nonostante la giovanissima età, Simone ha dimostrato una crescita costante, unita a determinazione, tecnica e capacità di competere con grande maturità nei momenti decisivi; il suo talento si era già intravisto nella categoria Under 10, dove aveva conquistato un prestigioso secondo posto al torneo giovanile disputato presso il centro sportivo The Village di Grosseto. Un risultato che aveva attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, evidenziando la sua predisposizione naturale per il gioco.

Dominio nel circuito Green/Under 12.

Il salto di categoria non ha frenato la sua crescita. Nel FIT Junior Program – Categoria Green/Under 12, Simone ha messo in fila una serie di prestazioni di altissimo livello, vincendo la prima, la seconda e la terza tappa del circuito. Un percorso netto che lo ha consacrato tra i migliori giovani tennisti della Toscana.

Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno all’interno del club: Carrucola è stato infatti convocato per rappresentare il Circolo Tennis Pitigliano nei Campionati a Squadre Under 12 Maschile, un riconoscimento riservato agli atleti più affidabili e competitivi.

L’ultimo risultato in ordine di tempo è arrivato il 31 maggio 2026, quando Simone ha partecipato al Master TPRA FITP Junior Program, rappresentando la categoria Green Maschile 2026. Anche in questa occasione ha confermato il suo valore, conquistando un eccellente 2° posto in una competizione che riunisce i migliori giovani del circuito.

Tecnica solida, rapidità negli spostamenti, mentalità vincente e una sorprendente maturità tattica: sono queste le caratteristiche che rendono Simone Carrucola un atleta da tenere d’occhio. Il Circolo Tennis Pitigliano può contare su un giovane di grande prospettiva, mentre il movimento tennistico maremmano trova in lui uno dei suoi rappresentanti più promettenti, sicuro che il 2026 possa essere solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.