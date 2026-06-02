ROMA – C’erano anche due sindaci della provincia di Grosseto alla tradizionale parata del 2 giugno che si è svolta nella Capitale in occasione della Festa della Repubblica. Tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali chiamati a partecipare alla cerimonia ufficiale figuravano infatti Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, e Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato particolare, celebrando gli 80 anni della nascita della Repubblica italiana. Come da tradizione, la sfilata lungo i Fori Imperiali ha visto la partecipazione delle massime cariche dello Stato, delle Forze armate, delle Forze dell’ordine e delle rappresentanze delle istituzioni locali.

A guidare la delegazione dei sindaci toscani è stato Federico Balocchi, chiamato a ricoprire il ruolo di capo delegazione. Un incarico che il primo cittadino di Santa Fiora ha accolto con emozione e senso di responsabilità.

«Stamani avrò l’alto onore di partecipare alla Parata del 2 Giugno come capo delegazione dei sindaci toscani. Saranno proprio i sindaci ad aprire la sfilata, in rappresentanza delle comunità che ogni giorno amministrano e servono.

Sento tutto l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare la mia comunità in una giornata così significativa, per gli 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica.

Essere sindaco è spesso un compito impegnativo, che comporta sacrifici e responsabilità, ma è anche il più grande onore che un cittadino possa ricevere: quello di servire la propria comunità e rappresentarla nei momenti più importanti della vita democratica del Paese.

Viva la Repubblica, viva l’Italia».

La presenza dei due amministratori maremmani alla cerimonia romana rappresenta un riconoscimento per il ruolo svolto quotidianamente dai sindaci, primi rappresentanti delle istituzioni sul territorio e punto di riferimento per le comunità locali.