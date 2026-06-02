ORBETELLO – Una giornata all’insegna della sensibilizzazione ambientale, della collaborazione e dell’impegno concreto per la tutela del territorio. All’interno della Foresta demaniale della Feniglia si è svolta un’importante iniziativa di pulizia ambientale e raccolta dei rifiuti plastici, che ha coinvolto numerosi volontari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni del territorio.

L’evento è stato organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento insieme a Shark Scuola Sub Firenze, Bioscience research Center (BsRC) e soroptimist per l’ambiente, nell’ambito del Progetto Talamone, promosso dalla Croce Rossa Italiana e dal Bioscience Research Center con il patrocinio e il sostegno di Tef.

L’impegno concreto contro l’inquinamento

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della salvaguardia degli ecosistemi terrestri e marini, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso l’ambiente.

I volontari hanno operato sia lungo la fascia costiera che nelle aree verdi della Feniglia, contribuendo alla raccolta di rifiuti e materiali plastici dispersi nell’ambiente. Un gesto concreto che testimonia quanto la partecipazione attiva dei cittadini possa contribuire alla difesa del patrimonio naturale.

La presenza delle istituzioni e del volontariato

La manifestazione ha visto la partecipazione del vice sindaco di Orbetello, Chiara Piccini, del direttore della Rete Ospedaliera della Asl Toscana Sud Est, Massimo Forti, del delegato regionale Francesco Pasquinucci e di numerosi volontari della Croce Rossa, da sempre impegnati in attività a favore della comunità.

Presenti inoltre rappresentanti di associazioni del volontariato e del terzo settore, dirigenti dei servizi ospedalieri e della Asl Toscana Sud Est, esponenti del Comune di Orbetello, organizzazioni di categoria, rappresentanti del pubblico impiego e volontari provenienti da altri comitati della Croce Rossa della provincia di Grosseto, oltre che da Bagno a Ripoli e Firenze.

Il ruolo della ricerca scientifica

Un contributo significativo è arrivato dal Bioscience Research Center di Fonteblanda, diretto dalla ricercatrice e docente universitaria Monia Renzi. Il centro opera a livello nazionale nel campo della ricerca scientifica, del monitoraggio ambientale e della divulgazione, sviluppando progetti dedicati alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini.

La collaborazione tra mondo della ricerca e volontariato rappresenta uno degli elementi chiave per affrontare con efficacia le sfide ambientali del presente e del futuro.

Un esempio da ripetere

Tra i protagonisti della giornata anche i nuovi consiglieri del Comitato Cri Costa d’Argento. Il coordinamento dell’iniziativa è stato curato, tra gli altri, da Piera Casalini, Mauro Pasquarelli, Giorgio Rizzardi, Corrado Gargiuli e Carmine De Francesco.

La forte partecipazione registrata conferma come la collaborazione tra istituzioni, associazioni, ricercatori e cittadini possa diventare uno strumento efficace per costruire una maggiore consapevolezza ambientale e promuovere azioni concrete a tutela del territorio.

Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva che merita di essere valorizzato e riproposto, affinché la tutela dell’ambiente diventi sempre più una responsabilità condivisa.