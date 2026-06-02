GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

• Confesercenti Grosseto, nell’ottica di potenziare il proprio organico nell’area contabile, ricerca una figura professionale da inserire presso la propria sede di Grosseto. Posizione: Addetto/a contabilità e consulenza fiscale. La risorsa selezionata sarà inserita all’interno dell’area contabile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo: [email protected]

• Pizzeria Alla Pala magica via Vittorio Veneto 20 Gavorrano, cerca fattorino per le consegne con auto fascia oraria 18/22 (flessibile) da subito fino a settembre possibilità di continuare il lavoro in inverno automunito per recarsi a lavoro patente B conoscenza del comune di Gavorrano flessibilità oraria capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con i clienti. Per candidarsi: [email protected]

Centro per l’impiego:

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Panettieri. Commessi delle vendite al minuto. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Bagnini e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Tecnici della gestione di cantieri edili. Addetti alla contabilità. Addetti a funzioni di segreteria. Camerieri di albergo. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Addetti all’assistenza personale. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Braccianti agricoli. Camerieri di albergo. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Cuochi in alberghi e ristoranti. Camerieri di ristorante. Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali. Direttori e dirigenti delle vendite e commercializzazione. Direttori e dirigenti delle vendite e commercializzazione. Addetti ad attività organizzative delle vendite. Tecnici della sicurezza sul lavoro. Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli per trasporto di persone. Camerieri di ristorante. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Commessi delle vendite al minuto. Baristi e professioni assimilate. Direttori e dirigenti delle vendite e commercializzazione. Baristi e professioni assimilate. Cuochi in alberghi e ristoranti. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Baristi e professioni assimilate. Camerieri di ristorante. Pasticcieri e cioccolatai. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Cassieri di esercizi commerciali. Addetti a funzioni di segreteria. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Commessi delle vendite al minuto. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Addetti all’assistenza personale. Tecnici della vendita e della distribuzione. Addetti all’assistenza personale. Professioni sanitarie infermieristiche. Educatori professionali. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Professioni sanitarie infermieristiche. Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero crediti. Estetisti e truccatori. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie. Conduttori di trattori agricoli. Addetti a macchinari industriali per la vinificazione. Agenti assicurativi. Agenti di commercio. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Analisti e progettisti di software. Baristi e professioni assimilate. Tecnici meccanici. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’assistenza personale. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Addetti a funzioni di segreteria. Professioni sanitarie infermieristiche. Commessi delle vendite al minuto. Bagnini e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli per trasporto di persone. Braccianti agricoli. Camerieri di ristorante. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Baristi e professioni assimilate. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Professioni sanitarie infermieristiche. Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione. Addetti all’assistenza personale. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Disegnatori tecnici. Contabili. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati. Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino. Addetti alle consegne di merci. Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati. Falegnami. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici. Analisti e progettisti di software. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.