SCARLINO — Se sulle Alpi, quando le piste chiudono e gli sci si appoggiano al muro, la festa vera comincia con l’après-ski tra, musica live, danze e tramonti sulla neve, qualcuno in Maremma si chiesto: e se lo stesso concetto lo portassimo al mare?

Questo qualcuno si chiama Davide Fantoni, è un giovane della Maremma, e la sua risposta si chiama Après-Sea.

Un’idea semplice, quasi ovvia. Eppure nessuno l’aveva ancora fatta

L’après-ski (letteralmente “dopo lo sci”, in francese) è un insieme di attività un rito collettivo nato sulle montagne europee. Ci si ritrova dopo una giornata in pista, ci si scalda con musica, cibo e buona compagnia, e la giornata non finisce quando le piste chiudono: ricomincia, in un’altra forma. Un format rodato, amatissimo, capace di trasformare una semplice stazione sciistica in un’esperienza da ricordare.

Fantoni ha preso quell’idea e l’ha capovolta geograficamente: via la neve, dentro il tramonto sul mare. Via gli scarponi da sci, dentro la sabbia e la salsedine. Via le Alpi, dentro Cala Violina, Alberese, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Capalbio e tutta la costa della Maremma. Nasce così Après-Sea, qualcosa che già c’era senza che avesse un nome e qualcosa che ci potrà essere. L’iniziativa è già accompagnata da un nuovo brand annunciato ufficialmente dall’Associazione Culturale Progetto Incantato, con sede a Scarlino.

Il giovane studente dell’indirizzo Turismo all’Isis di Follonica, continua così a trasformare la sua passione per il territorio in qualcosa di concreto. Dopo aver prima fondato Scarlino Incantato e poi Maremma Incantato (una rete social che racconta i borghi e le meraviglie della costa grossetana) ora guida l’associazione culturale Progetto incantato. Una realtà nata “tra i banchi di scuola” che sta crescendo creando e cercando collaborazioni per la valorizzazione del territorio.

Après-sea: Il tramonto come palcoscenico

L’obiettivo di Après-Sea lanciata da Fantoni è trasformare il tramonto sul litorale maremmano in un’esperienza immersiva, culturale e vicina alle persone, capace di coniugare eleganza, identità territoriale e sperimentazione creativa. Anno dopo anno. Ogni edizione avrà una propria anima, un proprio tema, un proprio linguaggio artistico.

«Vogliamo che chi partecipa non sappia mai esattamente cosa aspettarsi – spiega Fantoni – perché il senso del progetto è proprio la scoperta: vivere ogni appuntamento come un’esperienza unica e irripetibile».

Non solo estate: arriva la Winter edition

La vera scommessa è anche un’altra. Après-Sea non vuole proporre un evento o una serie di eventi che si accendano a luglio per spegnersi a settembre. Il team creativo è già al lavoro sulla Winter edition: un format per valorizzare il fascino del mare d’inverno, con atmosfere intime, installazioni suggestive, musica e ricerca estetica.

L’obiettivo dichiarato è non fermarsi alla stagione dell’estate: immaginare la costa come uno spazio vivo e attrattivo durante tutto l’anno. Una sfida ambiziosa per una Maremma che l’idea di Fantoni vuole tenere accesa tutto l’anno.

A corredo del lancio, Progetto Incantato ricorda la chiamata ai giovani del territorio: cercansi Social manager per i Comuni della zona, in quello che l’associazione chiama il progetto “Ambassador digitali”. Chi entrerà nel team potrà gestite i profili social del proprio territorio creati ad hoc e avrà accesso gratuito a tutti gli eventi del circuito.

Per seguire Après-Sea: @apressea_official su Instagram.

Per collaborazioni: [email protected]