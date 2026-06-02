FOLLONICA – Un aereo vola dal mare in direzione della città e scendendo di quota sorvola i palazzi di Follonica. Il video è stato postato sui social questa mattina e ha ricevuto una serie di commenti.

Qualcuno scrive «L’ho visto, ho avuto paura». Dalle immagini infatti sembra che il velivolo, un piccolo aereo, non fosse così distante dagli edifici cittadini. Difficile dire quanto metri, ma è sicuramente un fatto curioso vedere un aereo che compie questa manovra.

A farlo sembrare ancora più visibile del solito anche una lunga scia bianca che ha fatto notare l’aereo a decine di persone.

Il passaggio dell’aereo è stato filmato questa mattina, martedì 2 giugno. Nella foto vediamo due momenti del video.