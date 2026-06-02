GROSSETO – «A ottant’anni dal primo voto delle donne italiane, avvenuto nel 1946, celebriamo una delle conquiste più importanti della nostra democrazia. Quel giorno le donne entrarono finalmente nei seggi elettorali alla pari degli uomini, contribuendo a costruire la Repubblica e la Costituzione che ancora oggi rappresentano il fondamento della nostra convivenza civile» afferma Lorella Ronconi.

«Per me, donna con una gravissima e rarissima disabilità, questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo. Se nel 1946 le donne conquistarono il diritto di votare, negli ottant’anni successivi molte donne con disabilità hanno dovuto affrontare una battaglia ulteriore: quella per essere riconosciute come cittadine, professioniste, attiviste, protagoniste della vita sociale e democratica del Paese. La mia storia personale è anche la storia di questa fatica. Sono nata con una forma rarissima e unica di pseudoacondroplasia che mi ha accompagnato per tutta la vita tra interventi chirurgici, ospedali, dolore fisico, limitazioni motorie e ostacoli che sembravano insormontabili. Ma insieme alla mia famiglia, e in particolare ai miei genitori, non ho mai accettato che la disabilità definisse i limiti dei miei sogni o del mio impegno civile».

«Per questo, nel giorno della Festa della Repubblica, provo un sentimento di particolare orgoglio pensando che due anni fa, nel 2024, sono stata nominata Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica – prosegue Ronconi -. Un riconoscimento che considero non soltanto personale, ma simbolicamente dedicato a tutte le persone con disabilità che ogni giorno lottano per essere ascoltate, rispettate e valorizzate. Nel territorio maremmano, sono stata la prima e unica donna civile con disabilità a ricevere questa prestigiosa onorificenza. Un traguardo che appartiene anche ai miei genitori, che hanno creduto in me quando la società spesso vedeva soltanto la mia fragilità e non la mia forza».

«Tuttavia, mentre celebriamo gli ottant’anni del voto alle donne, sento il dovere di ricordare che il diritto di voto non è davvero universale se non è concretamente accessibile a tutti. Le donne con disabilità continuano a essere tra i gruppi più emarginati nella partecipazione politica e sociale. Ancora oggi esistono barriere architettoniche, informative e culturali che limitano l’esercizio pieno della cittadinanza. Esistono persone anziane e disabili che non riescono a raggiungere i seggi, che non dispongono di trasporti adeguati, che incontrano difficoltà nell’accesso alle informazioni o nell’esercizio concreto del diritto di voto».

«La democrazia non può limitarsi a riconoscere formalmente un diritto. La vera inclusione consiste nel creare le condizioni affinché ogni persona possa esercitarlo realmente. Lo ripeto spesso: si costruiscono splendide vetrine per chi è già visibile, mentre restano nascoste, dietro una porta, le persone più fragili, quelle che fanno più fatica a uscire di casa, a comunicare, a partecipare, perfino a essere viste. Vorrei meno parole e più impegno. Più ascolto da parte delle istituzioni. Più responsabilità da parte delle comunità. Più attenzione da parte delle associazioni. Più coraggio da parte della politica».

«Ottant’anni fa le donne conquistarono il diritto di votare. Oggi dobbiamo completare quella conquista garantendo a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, il diritto di partecipare pienamente alla vita democratica del nostro Paese. In questa Festa della Repubblica desidero rivolgere un pensiero di gratitudine a tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno civile, il volontariato, la solidarietà e il senso di responsabilità, rendono viva la nostra Costituzione e ne trasformano i principi in realtà concreta. Come ci ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Costituzione deve essere la Costituzione di tutti. Una Carta che non escluda nessuno, che riconosca il valore di ogni persona, che protegga i più fragili e che sappia guardare al futuro con giustizia, dignità e uguaglianza. Perché la Repubblica sarà davvero di tutti solo quando nessuno verrà lasciato indietro« conclude la nota.