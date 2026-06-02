GROSSETO – Imprenditori che hanno fatto grande la Maremma grazie al proprio lavoro, professionisti, militari e ufficiali delle forze dell’ordine. Sono i nove tra cavalieri e ufficiali Omri insigniti con le onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, Omri appunto, nel giorno della Festa della Repubblica. Una Repubblica che quest’anno compie 80 anni.

La cerimonia si è svolta, come ogni anno, in piazza fratelli Rosselli, la piazza antistante la Prefettura. È stata la prefetta, Paola Berardino, a consegnare le pergamene a Roberto Bardini, Ufficiale O.M.R.I., imprenditore, socio cofondatore e amministratore delegato della Roberto Ricci Designs di Grosseto, generale di Brigata Gianluca Campana, Ufficiale O.M.R.I., Ufficiale Generale della Guardia di Finanza e Direttore Pianificazione Strategica e Controllo presso il Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, Tenente Colonnello Marta Ciampelli, Cavaliere O.M.R.I., Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri e Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Grosseto, Capitano Antonio Giordano, Cavaliere O.M.R.I., Ufficiale Inferiore della Guardia di Finanza e Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Orbetello, Graziana Grassini, Cavaliere O.M.R.I., biologa ed enologa, Tenente Colonnello Nicola Greco, Cavaliere O.M.R.I., Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano e Capo Servizio Amministrativo del Centro Militare Veterinario di Grosseto, Fabio Ignaccolo, Cavaliere O.M.R.I., Vicedirettore con funzione di Vicario del Direttore e Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate presso la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate di Roma, Primo Luogotenente Andrea Porzio, Cavaliere O.M.R.I., sottufficiale della Marina Militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino con l’incarico di Capo Sezione Gestione Risorse, Colonnello Medico Veterinario Salvatore Santone, Cavaliere O.M.R.I., Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano, Comandante del Centro Militare Veterinario di Grosseto e Comandante del Presidio Militare di Grosseto.

Di seguito il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

Non celebriamo oggi solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l’impegno collettivo all’affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, “casa comune” che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà.

Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell’umanità sarà costretta a vivere nella precarietà.

L’Italia, con l’Europa, è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale, per uscire da una fase di permanente conflittualità, nell’edificazione di una nuova effettiva sicurezza per tutti i popoli.

Le Forze Armate italiane, pilastro della Repubblica e presidio dei principi alla base della pacifica convivenza tra i popoli, sono chiamate a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo.

È con questi sentimenti, nel ricordo di quanti hanno fatto sacrificio della vita per l’indipendenza e la libertà della Patria, che insieme a tutto il popolo italiano stringo idealmente in un affettuoso abbraccio i militari di ogni ordine e grado, rinnovando loro la gratitudine per l’impegno profuso, con l’augurio più fervido.

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica».

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