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GROSSETO – L’obiettivo condiviso da tutti è provare ad arrivare ad un contratto integrativo, o di secondo livello, che su base provinciale contribuisca a superare alcune criticità nelle quali si dibatte il settore turistico. Le disponibilità di massima sono arrivate in occasione del confronto promosso venerdì scorso da Cgil e Filcams, al quale hanno partecipato Cisl e Uil insieme a tutti i protagonisti del settore, dalle associazioni datoriali ai rappresentanti delle istituzioni.

«È stato un inizio promettente – sottolinea la segretaria generale della Camera del lavoro, Monica Pagni – perché erano anni che non si mettevano in relazione i diversi piani sui quali si sviluppa una filiera turistica ancora poco “industrializzata”. A partire naturalmente dal tema contrattuale e retributivo dei lavoratori che garantiscono all’intero sistema dell’accoglienza provinciale di fare numeri davvero significativi e di generale valore aggiunto. Peraltro, fino ad oggi mal distribuito nei confronti dei lavoratori a causa di un ricorso frequente al dumping contrattuale. Che sfocia spesso in contenziosi».

Alla soddisfazione di Pagni fa eco quella del segretario della Filcams, promotrice del convegno, Pierpaolo Micci. «Aver avuto una partecipazione così ampia e qualificata, con la compresenza dell’assessore regionale Leonardo Marras, e dell’assessore al turismo del Comune di Grosseto Riccardo Megale, capofila dell’Ambito Maremma Sud – spiega Micci – è la migliore garanzia per il lavoro che ci attende, con la proposta che insieme a Cisl e Uil faremo alle controparti datoriali in una logica di collaborazione per alzare l’asticella della qualità complessiva dell’offerta turistico-ricettiva. L’ultimo contratto integrativo nel settore turistico e stato quello che nel 1984 ha normato i rapporti di lavoro nelle strutture alberghiere, dopodiché ha prevalso la frammentazione contrattuale e la disomogeneità retributiva fra le diverse componenti della filiera. Ora abbiamo l’occasione di costruire un accordo di secondo livello che abbia caratteristiche trasversali e che migliori sostanzialmente le condizioni dei lavoratori nei diversi comparti dei servizi turistici, perché è maturata la consapevolezza diffusa che come sistema territoriale dobbiamo fare un salto di competitività».

Fra i diversi temi, la segretaria della Camera del lavoro di Grosseto tiene a sottolineare come il turismo possa costituire un’occasione di lavoro per molte donne disoccupate. «Dando per inaccettabili il basso tasso di occupazione ed il gap retributivo che caratterizza la componente femminile – spiega – mettere a punto un contratto integrativo e meccanismi che superino l’iniquità introdotta dalla Naspi, principale responsabile della mancata appetibilità del lavoro stagionale, può dare alle lavoratrici nuove chance per la propria realizzazione. Consentendo loro di valorizzare professionalità inespresse e d’innalzare la produttività per distribuire ricchezza in maniera più equa; contribuendo da protagoniste ai bilanci familiari».

La quadratura del cerchio nella contrattazione di secondo livello potrebbe affrontare anche altre questioni dirimenti per risolvere alla radice la grave difficoltà delle aziende a trovare personale disponibile a fare la stagione. «Abbiamo anche la possibilità di guardare al modello positivo del contratto integrativo del settore agricolo – chiarisce dal suo punto di vista il segretario di Filcams, Paolo Micci –. L’obiettivo è confrontarci per superare i problemi della formazione frammentata delle diverse figure professionali, coinvolgendo i quattro istituti scolastici che diverso titolo si occupano di turismo in provincia, ma anche quelli che impediscono alle persone continuità lavorativa fra una stagione e l’altra. Così come è necessario affrontare il problema, che gli stessi datori di lavoro ci segnalano, della carenza e onerosità di soluzioni alloggiative che avvicinino i lavoratori al posto di lavoro».