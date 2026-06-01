GROSSETO – Gara intensa, agonisticamente corretta, tecnicamente valida il 2-1 che vede il Follonica Gavorrano imporsi per 2-1 sul Belvedere e conquistare le semifinali. Il tutto evitando la tenaglia dei calci di rigore con il rasoterra su punizione di Ontani da circa 20 metri, mentre sul cronometro scorreva il minuto 51, due in più dei 4 assegnati in recupero. Un finale inatteso per una sfida giocata a viso aperto senza risparmiare muscoli e propositi sempre in azione. Tortora e Colledan esprimevano tutta la loro frustrazione liberando parole di fuoco subito tradotte in rosso diretto.

L’apertura è un tiro di Marcatili al termine di una bella manovra a vasto raggio, Balassone ribatte con bravura (4′). Pochi minuti e Bicocchi accende la corsia sinistra, mette al centro trovando la mano di Mussio, rigore. Batte e trasforma Calvi (8′), 1-0. La gara espone le sue caratteristiche.

Minerari equilibrati, grossetani con gli artigli pronti a graffiare. L’unghiata arriva al 23′: lancio in area, Mussio smista di testa, raccoglie Eid, botta che si insacca, 1-1. Segue un botta e risposta con i tiri di Gigli, parato, e Paolini, alto. Di nuovo Paolini di testa al 34′, corner di Mancinelli, Balassone ancora abile nel chiudere. Al 37′ è Mussio a girare di testa, para Cacciaguerra.

Il secondo tempo accentua il palleggio dei ragazzi di Salvestroni, che tengono quelli di Violi nella loro metà campo chiudendo tutto quello che c’è da chiudere con grande abnegazione e capacità impedendo ogni risoluzione avversaria. L’incursione del 23′ porta Tortora vicino a Cacciaguerra, il pallone scorre senza che il numero 3 riesca a deviarlo. Ontani al 46′ calcia una punizione rasoterra al curaro, Balassone si stende sulla destra allungandosi come elastico e devia in corner. I rigori albeggiano vicini. Alta punizione al 50′, tra proteste e richieste del triplice fischio. Ancora Ontani, stessa posizione, stesso rasoterra ma alla sinistra di Cacciaguerra, rete, 2-1.

Il Follonica Gavorrano tocca le semifinali, al Belvedere restano gli applausi.

Follonica Gavorrano – Belvedere 2-1 (1-1)

FOLLONICA GAVORRANO: Cacciaguerra, Colombini, Paolini, Marcatili (34′ st Grosso), Lorenzini, Simoncini (30′ st Riva), Prisco (10′ st Ontani), Calvi, Pratesi (28′ st Godano), Mancinelli (38′ st Nardo), Bicocchi. A disposizione: Carmisano, Cascioli, Ghirlandini. All. Salvestroni.

BELVEDERE: Balassone, Cantalino, Tortora, Di Domenico, Barneschi (43′ st Franchellucci), Mussio, Esposito, Colledan, Gigli (19′ st Frediani), Chinellato, Eid. A disposizione: Recupero, Leoni, Guadagnoli, Liculescu, Crispino, Turbanti, Bigoni. All. Violi.

ARBITRO: Daniele Guarini; 1°assistente Miguel Alessandro Cagnani Betancour, 2° assistente Francesco Signori.

MARCATORI: 8′ (rig.) Calvi, 23′ Eid; 51′ st Ontani.

NOTE: a fine gara espulsi Tortora e Colledan per proteste. Ammonito Cantalino. Calci d’angolo 7-3. Recupero: 2′ + 4′.

I quarti di finale

Follonica Gavorrano-Belvedere Calcio 2-1

Lunedì 1° giugno Invictasauro-Alberese (2)

Martedì 2 giugno Venturina Calcio-Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno Grosseto-Batignano Calcio (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno Follonica Gavorrano-2

Sabato 6 giugno 3-4

Finale mercoledì 10 giugno