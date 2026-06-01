GROSSETO – Il Team Birindelli CT Grosseto centra un successo di fondamentale importanza nel cammino verso i propri obiettivi stagionali. Nel sesto turno della Serie B2 femminile, disputato sui campi del Circolo Tennis Piancastagnaio, le ragazze grossetane hanno dominato dall’inizio alla fine, conquistando un netto 4-0 che vale molto più dei tre punti in classifica: il CT Grosseto si porta infatti in testa al Girone 3, lanciando un segnale chiaro e inequivocabile a tutte le avversarie.

La squadra ospite ha imposto il proprio gioco fin dai primi scambi, non lasciando praticamente spazio alle avversarie di casa in nessuno dei tre incontri di singolare.

Ad aprire le danze è stata Maria Vittoria Viviani Ghisolfi, che ha disputato una prova solida e concreta contro Amanda Nai. La tennista grossetana ha gestito con intelligenza tattica i momenti chiave del match, chiudendo con un meritato 6-4, 6-2 che ha subito indirizzato la giornata nella direzione giusta.

Ancora più perentoria la prestazione di Rachele Saleppico, che ha dominato il confronto con Matilde Aggravi dall’inizio alla fine. Un doppio parziale eloquente — 6-1, 6-0 — che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni: una prova di forza assoluta, giocata con una qualità e una continuità di rendimento davvero notevoli.

A completare il tris nei singolari ci ha pensato Martina Pratesi, autrice forse della prestazione più brillante della giornata. Contro Giulia Costa la tennista grossetana è stata semplicemente impeccabile, chiudendo con un perentorio 6-0, 6-0 che non ammette repliche e testimonia un momento di forma straordinario.

In una giornata già perfetta nei singolari, il punto del definitivo 4-0 è arrivato puntuale anche nel doppio. Maria Vittoria Viviani Ghisolfi e Martina Pratesi, già protagoniste nei rispettivi singolari, hanno confermato di formare una coppia affiatata e di grande intesa, regolando Costa e Nai con un convincente 6-4, 6-2. Una vittoria che ha chiuso in bellezza un pomeriggio da incorniciare per tutti i colori grossetani.

Con questo 4-0 esterno, il Team Birindelli CT Grosseto balza in testa al Girone 3 della Serie B2 femminile, consolidando un percorso stagionale che si sta rivelando di assoluto valore. La squadra grossetana dimostra partita dopo partita di possedere le qualità tecniche e la solidità mentale necessarie per recitare un ruolo da protagonista nel campionato.

Grande soddisfazione nelle parole del Presidente del Circolo Tennis Grosseto, Paolo Borghi: “Sono estremamente orgoglioso di queste ragazze. Una vittoria per 4-0 in trasferta, che ci porta in testa al girone, è il frutto di un lavoro serio e quotidiano. Ogni componente della squadra ha dato un contributo fondamentale e questo spirito di gruppo è la nostra arma più grande. Continuiamo così, con umiltà e determinazione”.