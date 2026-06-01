FONTEBLANDA – Fine settimana di grande partecipazione a Fonteblanda in occasione del terzo Memorial Marelli & Natali organizzato dal Talamone calcio e la sua presidente Francesca Rosati, una manifestazione che ormai si conferma appuntamento atteso e sentito da tutto il territorio, capace di unire sport, intrattenimento e spirito di comunità. “La tre giorni – racconta la presidente Rosati – si è aperta con un momento dedicato ai più giovani, protagonisti assoluti della giornata inaugurale con la manifestazione riservata ai bambini delle scuole calcio. In campo entusiasmo, sorrisi e tanta voglia di divertirsi, con la partecipazione delle realtà sportive di Alberese e Grosseto, che hanno contribuito a rendere speciale l’avvio dell’evento.

Il secondo giorno il Memorial si è trasformato in una vera e propria festa per tutto il paese. La piazza ha risposto con una presenza importante, richiamando non solo tanti cittadini di Fonteblanda e Talamone ma anche persone arrivate dai dintorni, a testimonianza di quanto la manifestazione sia cresciuta nel tempo. Grande successo per la serata musicale con le esibizioni di Gropp-One e DJ Sam, artisti del territorio che hanno acceso l’atmosfera e fatto divertire il pubblico fino a tarda sera”.

“Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco di Fonteblanda – sottolinea Rosati – fondamentale per il supporto organizzativo nella giornata di sabato, così come un grazie sentito al sindaco e all’amministrazione comunale per la loro presenza e vicinanza. La giornata conclusiva ha confermato il successo dell’iniziativa. Molto partecipati sia il torneo di padel che il torneo di calcio, che hanno richiamato numerosi appassionati e pubblico. Da sottolineare, per il secondo anno consecutivo, la presenza della Lokomotiv Roma, arrivata dalla Capitale per prendere parte alla manifestazione, segnale della crescente rilevanza dell’evento anche oltre i confini locali. Fondamentale, e va sottolineato con forza, il fantastico aiuto dell’ASD Fonteblanda, che ha dato un contributo prezioso alla riuscita della giornata”.

“Un’iniziativa veramente pregevole – aggiunge il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che ha presenziato alla manifestazione – che ha avuto lo scopo di ravvivare il senso di comunità in molteplici modi, evidenziando l’importanza che lo sport riveste a livello sociale e ciò che il volontariato riesce a creare saldando legami veramente profondi. I nostri complimenti e un sentito grazie va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”.

“A chiudere il Memorial in un clima di festa e tradizione – dice in conclusione Rosati – è stata la coinvolgente esibizione della Banda Giuseppe Verdi di Magliano, che ha regalato al pubblico un finale all’altezza di una manifestazione ormai consolidata. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Santa Lucia, Bobbylandia Games, Bar Luna Morena e Pizzeria Stella Marina, il cui supporto è stato determinante. Un grazie, inoltre, al Comune, per il costante aiuto e la collaborazione che continua a garantire nella realizzazione di eventi che danno valore al territorio e rafforzano il senso di comunità”.