ORBETELLO – Un patrimonio di studi, documenti, appunti, ricerche e testimonianze destinato a diventare bene comune. È questo uno dei messaggi emersi dall’incontro “In ricordo di Giovanni Damiani”, svoltosi lo scorso sabato a Orbetello, alla presenza di numerosi cittadini, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

La serata è stata l’occasione per annunciare ufficialmente il percorso di donazione al Comune di Orbetello del fondo documentale e di ricerca raccolto da Giovanni Damiani nel corso della sua vita. Un patrimonio di studi, appunti, documenti e materiali storici che, grazie all’attività di catalogazione e valorizzazione promossa dal Lions Club Orbetello “I Presidi” di Orbetello, sarà destinato alla biblioteca comunale e messo a disposizione della cittadinanza per finalità di studio, ricerca e consultazione.

L’iniziativa, emozionante e partecipata, ha visto la partecipazione del presidente del Club, Luca Aldi, del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, delle direttrici degli Archivi di Stato di Siena e Grosseto, Cinzia Cardinali ed Eloisa Azzaro, e dell’archeologo Giorgio Marri, che ha curato il lavoro di catalogazione del materiale storico. Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata l’autobiografia Una sublime utopia, curata da Maurizio Centi e da Gualtiero Della Monaca, presidente del Centro Studi Don Pietro Fanciulli, entrambi intervenuti alla serata.

Il volume, pubblicato da Effigi e rappresentato per l’occasione dall’editore Mario Papalini, ripercorre il percorso umano, culturale e civile di Giovanni Damiani, restituendo il profondo legame che lo ha unito al territorio e alla sua storia.

«Come Lions Club Orbetello “I Presidi” abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché crediamo che la cultura e la memoria rappresentino un bene da preservare e condividere – dichiara il presidente Luca Aldi -. Rendere accessibile alla comunità il lavoro di ricerca di Giovanni Damiani significa consegnare alle future generazioni uno strumento prezioso di conoscenza e consapevolezza del territorio. Ringraziamo il Comune di Orbetello per aver accolto con sensibilità e attenzione questo percorso e la famiglia per questo importante gesto di altruismo».

A coordinare l’incontro è stata la giornalista Margherita Ambrogetti Damiani, nipote di Giovanni Damiani.

«Per la mia famiglia questa serata ha rappresentato un momento di grande emozione, ma credo che il valore più importante sia quello collettivo – afferma -. Mio nonno ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla ricerca, con la convinzione che la conoscenza dovesse essere condivisa. Sapere che il suo patrimonio documentale potrà essere conservato dal Comune di Orbetello e reso disponibile alla cittadinanza attraverso la biblioteca comunale significa dare continuità a quello spirito e trasformare un lavoro personale in una risorsa per tutta la comunità. È un modo concreto per fare in modo che il suo impegno continui a vivere e a essere utile anche alle nuove generazioni».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Giorgio Marri per il lavoro svolto nell’ordinamento e nella catalogazione del fondo documentale, attività che consentirà di valorizzare e rendere fruibile un patrimonio costruito in decenni di studio e ricerca.

Nelle prossime settimane saranno completate le procedure necessarie per formalizzare la donazione del materiale al Comune di Orbetello. Una volta concluso l’iter, sarà comunicata la data a partire dalla quale il fondo sarà disponibile per la consultazione pubblica presso la biblioteca comunale, entrando ufficialmente a far parte del patrimonio culturale condiviso della città.