FOLLONICA – Due auto, quattro persone coinvolte due delle quali trasferite in ospedale.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’Aurelia, all’altezza di Follonica. Lo scontro, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto all’interno di una galleria.

Due persone hanno rifiutato l’intervento dei sanitari. Altre due (due donne di 31 e 22 anni) sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia in codice 2.

Sul posto le ambulanze della Croce rossa Follonica e della Misericordia di Buriano.