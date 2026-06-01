GROSSETO – Una storia che parte dal silenzio di una bambina e attraversa la memoria collettiva delle Colline Metallifere, intrecciando vicende familiari e grandi tragedie del territorio. È questo il cuore di “Latte guasto”, il nuovo romanzo della scrittrice follonichese Valentina Santini, protagonista della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”.
Il tempo di un caffè
Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.
Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.
A condurre è il direttore Daniele Reali.
Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe
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