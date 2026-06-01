Nel corso dell’intervista, Santini ha raccontato il significato del suo terzo libro, pubblicato da Voland, che segue la storia di Viola, una ragazzina di undici anni che sceglie improvvisamente di non parlare più. Una decisione che nasce dall’incapacità di trovare le parole giuste per raccontare ciò che le è accaduto, ma anche dalla paura che dire la verità possa distruggere tutto ciò che ama.

Il romanzo si sviluppa attraverso i quaderni della protagonista, luogo in cui il silenzio diventa scrittura e sfogo, aprendo una riflessione sul peso delle parole e sulla loro fragilità. Ma nel libro trovano spazio anche riferimenti precisi alla storia della Maremma mineraria, con il racconto di due tragedie che hanno segnato il territorio: il disastro minerario di Ribolla e il crollo della teleferica di Scarlino.

«Quando succedono eventi così grandi in territori piccoli come il nostro – spiega Santini – diventano qualcosa che appartiene a tutti. In quasi ogni famiglia c’è un legame con quelle vicende».

Proprio dalla tragedia della teleferica nasce il titolo del romanzo. “Latte guasto” è infatti un’espressione popolare legata a un episodio vissuto dalla famiglia della scrittrice, quando il nonno rimase gravemente ferito nel crollo del silos di Scarlino. Alla nonna, che stava allattando la madre dell’autrice, venne detto dalle donne del paese che lo spavento avrebbe “guastato il latte”. Un racconto tramandato negli anni e diventato il punto di partenza del libro.

Nel finale dell’intervista, la scrittrice ha parlato anche dei progetti futuri: «Scrivo continuamente, ho già altri romanzi pronti e sto lavorando anche a storie dedicate ai ragazzi».