GROSSETO – Premesso che “dare del voi” significa esprimere rispetto, distanza o formalità, vogliamo ricordare che in Italia, negli anni del Fascismo, venne imposto l’uso dell’allocutivo “voi”, come accadeva in Spagna, quasi in una sorta di autarchia linguistica da mettere in pratica nel campo stesso della lingua.

A voler essere pignoli, però, diciamo che l’usanza del “voi” era nata con la formula politica della “tetrarchia”, introdotta nel 293 da Diocleziano. Questo nuovo assetto politico prevedeva che a reggere l’Impero ci fossero due Augusti e due Cesari. Con quattro persone l’autorità imperiale diveniva plurale e, per questo, si rendeva necessaria la formula del “voi”.

Fu poi nel Cinquecento che, per influenza spagnola, si passò dal “voi” al “lei”. Il nostro Alessandro Manzoni, nei Promessi sposi, considerato fondamento della lingua italiana, adottò comunque una commistione di “tu”, “lei” e “voi”. In Italia, quel “voi” di stampo fascista, con la caduta del regime, è andato in disuso, sopravvivendo però nel Sud, dove, anche se la formula preferita è il “lei”, viene ancora oggi utilizzato.

Nel linguaggio corrente, il darsi del “lei”, anche fra coetanei, è un segno di rispetto che aiuta a mantenere i ruoli. Affermava Umberto Eco che «darsi sempre del “tu” è una finta familiarità che rischia di trasformarsi in insulto».

La smania di informalità nasconderebbe tranelli che vanno oltre il mero rispetto del galateo e delle buone maniere. Oggi il bon ton consiglia di riservare il “tu” ad amici, parenti, coetanei e bambini, come segno di confidenza e parità, usando invece il “lei” con persone sconosciute, anziane, autorevoli o che ricoprono particolari ruoli. Una forma di rispetto nei confronti di chi non si conosce, che consente di fissare confini personali e professionali.

A un colloquio tra genitori e docenti, così come dal medico, ci si dà reciprocamente del “lei”. Utilizzarlo mette tutti nella condizione di chiedere, ottenere e dare rispetto, mantenendo la relazione anche sul piano professionale.

Usare il “tu” può invece infondere l’idea di essere autorizzati a invadere la privacy altrui, utilizzando toni confidenziali e avanzando inappropriate richieste, in forza di una presunta intimità.

Non consideriamo questo pensiero un segno di rigidità.

Spesso si tratta semplicemente di capire che la situazione impone la pratica del rispetto. In certi contesti, peraltro, la confidenza altro non sarebbe che una stonatura inopportuna e sgradevole.

Insomma, per sintetizzare, ribadiamo anche noi che «darsi del “lei” non va considerata una desueta abitudine, ma un segno di rispetto», al punto che la frase «Mi scusi, diamoci del “lei”» potrebbe dimostrarsi saggia e, in molti casi, persino provvidenziale.