GROSSETO. Nel salone del Museo di Storia Naturale si è svolta la premiazione del “Concorso Giovani Talenti”, promosso dalla associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi “allo scopo di proseguire in quelle attività che sono rivolte alla formazione morale, culturale e professionale delle giovani generazioni”.

(foto di copertina di Giovanni Rossetti)

L’idea è stata quella di permettere ai giovani di esprimere il loro talento in alcune specifiche discipline, che sono state indicate nel bando del concorso: musica, fumetto, poesia, calligrafia. Al concorso potevano partecipare alunni della quinta elementare e studenti delle scuole medie, con l’obiettivo di promuovere le loro capacità creative e le abilità tecniche.

Al concorso hanno partecipato, complessivamente, 111 ragazzi e ragazze, e non è stato facile il lavoro delle giurie designate settore per settore.

Tutti i vincitori

Nel settore musica primi ex aequo Francesco Furzi (marimba) e Andrea Pieri (pianoforte), mentre una menzione speciale è stata fatta per il gruppo della Filarmonica di Grosseto che ha eseguito il brano “Monster Rock” di Tom Molter.

Nel settore dei fumetti è stato vincitore Gabriel Lombardo, con questa motivazione: “composizione grafica buona e lo svolgimento della storia segue un buon livello narrativo e illustrativo”.

Nel settore della calligrafia il primo premio è stato assegnato a Viola Duchini “per la originalità dei caratteri calligrafici utilizzati e per la composizione strutturale del documento comprendente ombreggiature e decori”.

Nel settore della poesia il primo premio è stato assegnato alla “Classe V A” della Scuola Primaria S. Anna con la seguente motivazione: “un lavoro di crescita collettiva, ricco di significato e passione, che ha permesso alle alunne e agli alunni di rendersi conto di quanto sia complesso, ma anche affascinante, il mestiere del poeta”.

A ciascuno dei vincitori è stata consegnata una originale pergamena, mentre a tutti i partecipanti è stato consegnato un riconoscimento di partecipazione.

Le commissioni erano tutte formate da professionisti legati alle varie discipline:

per la musica Antonio Di Cristofano, Maria Grazia Bianchi, Bonizzella Meossi.

Per il fumetto Antonio Ludovico, Carlo Ristori, Marcella Parisi.

Per la poesia Riccardo Lucetti, Dianora Tinti, Marilisa Sartoni.

Per la calligrafia Ettore De Tora, Antonio Ludovico, Carlo Gianni.

“Con questo concorso che ha inteso premiare (come specificato nello stesso titolo) dei “giovani talenti”, anzi dei… giovanissimi, l’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi e il Rotary Club Grosseto, di cui questa associazione è una emanazione, ha ribadito l’attenzione che il mondo rotariano rivolge alle giovani generazioni, non solo per mettere in luce in loro aspetti positivi (come in questo concorso), ma anche per richiamare la loro attenzione sulla loro città e sul territorio in cui vivono, come nel caso del ciclo di conferenze rivolte a far conoscere meglio la Maremma, racchiuse in quattro Qr Code che in autunno saranno dati in dono (da parte del sindaco di Castiglione, Elena Nappi, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti) a tutte le scuole superiori di Grosseto e alle medie di Castiglione della Pescaia”.