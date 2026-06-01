FOLLONICA – In questi giorni sono state installate 30 nuove mascherature per le postazioni di raccolta rifiuti di Follonica: 20 in via Ungaretti e dieci in via Spinelli.
L’intervento rientra nel progetto finanziato con fondi Pnrr ottenuti da Ato Toscana Sud, grazie al quale sono state realizzate anche le nuove postazioni interrate presenti in città.
“Si tratta di strutture che permettono di integrare meglio le postazioni nel contesto urbano, migliorando il decoro degli spazi pubblici senza rinunciare alla funzionalità del servizio – spiegano dal Comune -. Un investimento concreto che unisce attenzione all’ambiente, cura della città e vicinanza ai cittadini”.