MARINA DI GROSSETO – Una giornata di sport, partecipazione e generosità ha animato il circolo tennis di Marina di Grosseto in occasione di “Racchette per Sole”, l’iniziativa benefica che ha riunito appassionati di tennis, famiglie e bambini nel segno della solidarietà.

L’evento, promosso per ricordare la piccola Maria Sole Marras, ha trasformato il circolo in un luogo di incontro e condivisione, dove il valore dello sport si è unito a quello dell’impegno sociale. Durante l’intera giornata si sono svolte attività e momenti di aggregazione che hanno coinvolto persone di tutte le età, creando un’atmosfera di entusiasmo, amicizia e partecipazione.

La risposta del pubblico è stata particolarmente significativa.

Grazie alle quote di iscrizione e alle offerte raccolte nel corso dell’iniziativa, sono stati donati 2.100 euro alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer, contribuendo concretamente al sostegno dei progetti di assistenza e ricerca dedicati ai piccoli pazienti. Il risultato ottenuto conferma la grande sensibilità della comunità verso le iniziative solidali e rappresenta un importante punto di partenza per nuove attività benefiche che saranno promosse nei prossimi mesi.

L’evento “Racchette per Sole” è riuscito a coniugare sport e altruismo, dimostrando come il ricordo possa trasformarsi in un gesto concreto di sostegno e speranza, coinvolgendo un’intera comunità attorno a una causa dal grande valore umano.