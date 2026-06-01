Foto di repertorio

FOLLONICA – La Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato) fa il “Giro d’Italia” con “Pulifondali” e “Pulispiagge”. L’ormai classico appuntamento con la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi ritorna nella Giornata mondiale dell’Ambiente, venerdì 5 giugno.

50 le località coinvolte in ben diciotto regioni. Anche la Maremma farà, anche quest’anno, la sua parte con due comuni partecipanti, Follonica e Scarlino, e la collaborazione della Lega navale italiana. In Toscana parteciperanno anche Livorno, Marina di Carrara e Viareggio.

Fondamentale sarà la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Sport e Salute e la Rai, che sarà impegnata con diverse direzioni, garantendo una copertura capillare e a 360° con la TgR, Rainews.it, Rainews24 e Rai Radio 1.

“L’obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare, insieme a Suzuki, fortemente impegnata nella tutela del territorio e dell’ambiente, i numeri già importanti della scorsa stagione, quando, grazie ai tesserati in azione, furono “pescati” 450 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi – dichiara il presidente Fipsas Ugo Claudio Matteoli –. La tutela ambientale è una delle nostre priorità e, del resto, non potrebbe essere altrimenti, considerato che la Fipsas è l’unica Federazione sportiva nazionale riconosciuta come associazione di protezione ambientale. L’evento Pulifondali e Pulispiagge, giunto alla sua sesta edizione, è cresciuto, negli anni, in modo esponenziale. Riprova ne sia che quest’anno le località coinvolte sono 50. Sei anni fa erano appena 4. Non solo, ma mentre inizialmente l’iniziativa aveva come protagonista soltanto il mare, adesso la stessa si svolge anche nei laghi e nei fiumi. Tuttavia, l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente, con il duplice fine di rendere più salutari determinati ambienti naturali e, nel contempo, di contribuire a diffondere una certa cultura ambientale tra tutti i fruitori, a qualsiasi titolo, del mare, dei laghi, dei fiumi e delle spiagge”.

“In occasione di questa grande giornata dedicata all’ambiente, uniremo le forze con altre 50 località italiane per ripulire le nostre coste e i nostri fondali – commenta la Lega navale italiana di Follonica -. È un’occasione speciale per educare, collaborare e restituire bellezza al nostro litorale”.

Il programma

Il punto di partenza sarà la sede nautica Lni in Viale Italia, 321.

Ecco il programma completo della mattinata:

Ore 8: ritrovo di tutti i partecipanti in sede.

Ore 9: inizio delle operazioni di pulizia (squadre attive sia a terra che in mare).

Ore 11:30 rientro dei sub con esposizione e bilancio del materiale recuperato dai fondali.

Ore 12 saluti istituzionali, intervento delle Autorità locali e ringraziamenti ai volontari.

Ore 12:30 momento conviviale e rinfresco finale dedicato ai ragazzi delle scuole e ai loro accompagnatori.

“Un ringraziamento speciale va a tutte le istituzioni, alle scuole e ai volontari che renderanno possibile tutto questo – conclude la Lni -. Il mare è la nostra casa, proteggiamolo insieme! Vi aspettiamo numerosi”.