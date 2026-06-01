GROSSETO – “Ottant’anni fa le donne italiane entravano per la prima volta nelle cabine elettorali, diventando protagoniste della vita democratica del Paese. Un anniversario di straordinaria importanza che le donne di Fratelli d’Italia Grosseto intendono celebrare ricordando il valore storico, civile e istituzionale di una conquista che ha contribuito a costruire l’Italia moderna”. Così apre la nota di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Il 1946 rappresentò infatti una svolta epocale – proseguono le donne di Fdi Grosseto -. Dopo l’introduzione del suffragio universale con il decreto del 30 gennaio 1945, il 10 marzo 1946 le donne votarono per la prima volta nelle elezioni amministrative e pochi mesi dopo, il 2 giugno, parteciparono al referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente. Fu un passaggio decisivo per la crescita democratica del Paese e per il pieno riconoscimento della cittadinanza femminile”.

“Ricordare questa ricorrenza significa rendere omaggio a tutte quelle donne che, con coraggio e determinazione, contribuirono alla rinascita dell’Italia dopo la tragedia della guerra – proseguono –. Quel voto non rappresentò soltanto l’acquisizione di un diritto fondamentale, ma l’inizio di un percorso di partecipazione ancora più attiva che avrebbe visto le donne assumere un ruolo sempre più centrale nella società, nelle istituzioni e nella vita pubblica”.

Le esponenti del partito ricordano inoltre il contributo delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente, protagoniste di un lavoro fondamentale nella stesura della Carta costituzionale e nella definizione dei principi di uguaglianza e libertà che ancora oggi rappresentano le basi della Repubblica.

“La storia delle donne italiane è una storia di impegno, responsabilità e partecipazione, già nel Risorgimento e con grande sacrificio anche nella prima e seconda guerra mondiale – commentano -. A ottant’anni di distanza dobbiamo continuare a valorizzare quel patrimonio di diritti e opportunità, promuovendo una presenza femminile sempre più significativa nei luoghi decisionali, nella politica, nelle professioni e nel mondo dell’associazionismo. Con il Governo Meloni, il numero di donne occupate è costantemente cresciuto nell’ultimo triennio, stabilizzandosi su valori record vicini al 54%”.

Le donne di Fratelli d’Italia Grosseto sottolineano anche l’importanza delle iniziative promosse sul territorio per ricordare questa ricorrenza, come ad esempio la mostra 1946-2026: “80 anni di democrazia locale” allestita all’Archivio di Stato di Grosseto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale e la Prefettura.

“La nostra città – dicono le donne di Fdi – sta offrendo un’importante occasione di riflessione attraverso un percorso che racconta il ritorno della democrazia nel dopoguerra e la prima partecipazione delle donne alle elezioni amministrative. Conservare e valorizzare la memoria di questi eventi significa trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo della partecipazione democratica e dell’impegno civico”.

“Oggi celebriamo una conquista che appartiene a tutte le italiane e a tutti gli italiani – concludono -. La libertà di voto, la partecipazione politica e il protagonismo femminile sono pilastri della nostra democrazia. Ricordare il 1946 significa guardare con gratitudine a chi ha aperto quella strada e con responsabilità verso il futuro, affinché i valori della rappresentanza, della libertà e della partecipazione continuino a essere patrimonio condiviso delle nuove generazioni”.