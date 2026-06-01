GROSSETO – Con l’arrivo della bella stagione, gli stabilimenti balneari della costa maremmana aprono le porte a residenti e turisti. Tra rincari generalizzati, l’ombra della direttiva Bolkestein e il mutamento delle abitudini di prenotazione, i gestori si preparano ad affrontare i mesi caldi. Un viaggio da Follonica fino ad Ansedonia per capire l’offerta dei servizi, le novità della ristorazione e del tempo libero, e l’andamento del turismo stagionale.

I prezzi: dal giornaliero allo stagionale

L’analisi dei costi evidenzia una notevole varietà a seconda della località e del periodo.

Prezzi giornalieri – Si parte da una base di 20 euro nei mesi di bassa stagione (maggio, giugno e settembre) per toccare picchi di 30-39 euro ad agosto nei punti più frequentati, comprendendo generalmente un ombrellone e due lettini.

Prezzi stagionali – Gli abbonamenti stagionali oscillano mediamente tra gli 650/700 e i 1.500 euro per l’intera estate.

Tra ottimismo e incertezza: le aspettative dei gestori

I balneari si dividono tra chi prevede una stagione da tutto esaurito, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, e chi preferisce non fare pronostici a causa di un mercato diventato imprevedibile e caratterizzato da prenotazioni “last minute” senza pianificazione. Sul fronte delle presenze, si punta fortemente sul turismo di prossimità e interno (in particolare da Grosseto e da Roma per la zona sud), affiancato da sinergie importanti con le strutture ricettive del territorio (hotel e agriturismi). Rimane tuttavia viva la preoccupazione per la direttiva Bolkestein, definita una vera e propria “spada di Damocle” che blocca gli investimenti della filiera.

I protagonisti della costa: stabilimenti e servizi

A Marina di Grosseto, Simone Guerrini accoglie i clienti al bagno Moby Dick con un’offerta giornaliera da 22 euro e formule stagionali che oscillano tra gli 850 e i 950 euro, comprensive di ombrellone, due lettini e altri servizi aggiuntivi. Oltre alle tradizionali necessità, come il parcheggio privato e l’area giochi per i bambini, la struttura si distingue per l’ampia offerta sportiva – che spazia dai campi da beach volley e tennis fino al basket – e per una zona interamente dedicata agli amici a quattro zampe. La vera novità di quest’anno risiede però nella tavola: il bar-ristorante, aperto tutti i giorni anche con servizio pizzeria serale e asporto, ha stretto importanti sinergie con le eccellenze enogastronomiche locali, collaborando attivamente con i Pescatori di Orbetello, le cantine del territorio e l’associazione dei Tortelli Maremmani per un turismo che unisce mare e sapori.

Spostandoci a Follonica, Claudio Pierini gestisce il Bagno Roma e la spiaggia Tangram, applicando le medesime tariffe su entrambe le strutture: i prezzi giornalieri variano dai 20 euro della bassissima stagione fino ai 39 euro di agosto, mentre il pacchetto stagionale completo si attesta sui 1.480 euro. Più che un semplice stabilimento, il Tangram rappresenta un modello di accessibilità universale pensato per abbattere ogni barriera verso qualsiasi tipo di disabilità. La spiaggia è infatti dotata di varie tipologie di sedie Job e attrezzature specifiche per l’ingresso in acqua, assistito da un operatore dedicato. La pavimentazione con doppie pedane in legno e camminamenti componibili permette di raggiungere comodamente ogni singola postazione, mentre l’area è completata da grandi ombrelloni “vela” dedicati ad attività collettive e da una segnaletica ad hoc per ciechi e ipovedenti, sviluppata in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi. Le aspettative sono ottime, con la certezza di una stagione affollata e ricca di lavoro.

Sempre a Follonica, ma nella zona di Salciaina, troviamo lo stabilimento balneare La Pineta, guidato da Valentina Goracci. Qui il costo medio per una giornata di relax con ombrellone e due lettini è di 22 euro, che diventano 1.260 euro per chi sceglie la formula stagionale. Oltre ai classici servizi di bar e ristorazione, la struttura riserva una particolare attenzione alle famiglie grazie a una nursery attrezzata per bambini da 0 a 3 anni, un’infermeria di primo soccorso, docce calde e fredde e ampi spogliatoi. Anche sul fronte dell’inclusività lo stabilimento si fa trovare pronto con doppie pedane, docce e bagni studiati appositamente per le persone con disabilità. Dal punto di vista delle presenze, le previsioni sono in linea con gli anni passati «la posizione leggermente defilata rende giugno e settembre mesi più tranquilli, che vengono però ampiamente compensati da un luglio e agosto già sold-out» afferma Goracci. A preoccupare la titolare è piuttosto la situazione di stallo causata dalla direttiva Bolkestein, una vera incognita che blocca gli investimenti di tutta la filiera dei fornitori.

A Scarlino, la filosofia di Serena Cumoli al bagno Il Balugano è quella di “offrire il mare sempre”. Le tariffe giornaliere in prima fila cambiano a seconda del calendario, oscillando dai 20 euro di giugno e settembre ai 30 euro dei giorni festivi nei mesi di luglio e agosto, mentre l’abbonamento stagionale costa 1.200 euro in prima fila e 1.100 euro in seconda fila, con la possibilità di ospitare i cani su prenotazione a 4 euro. L’obiettivo principale del Balugano è destagionalizzare il turismo, creando una forte sinergia con le strutture ricettive della zona attraverso pacchetti promozionali e ombrelloni gratuiti durante i mesi di bassa stagione, una strategia che ha già mostrato i suoi frutti nel mese di aprile. Per il futuro più prossimo, lo stabilimento guarda con grande interesse e aspettativa al nuovo piano degli arenili a cui sta lavorando l’amministrazione comunale.

Tornando a Marina di Grosseto, Federico Galli descrive l’offerta del Bagno Moderno, dove i prezzi giornalieri si modulano sui flussi turistici: dai 15-20 euro di maggio e ottobre si passa ai 25 euro di giugno e settembre, per poi raggiungere i 30 euro nell’alta stagione di luglio e agosto. Lo stagionale ha un costo di 1.400 euro e garantisce una fruizione lunghissima, dato che le attrezzature restano montate fino al 2 novembre. Tutte le formule includono due lettini e la comodità di un tavolino fisso all’ombrellone. La struttura, oltre ai servizi standard, è dotata di piena accessibilità per i disabili, area giochi per bambini, piscina, bar, ristorante e, come novità stagionale, l’aperitivo in terrazza. Riguardo all’andamento del mercato, Galli preferisce non fare previsioni precise a causa di una stagione ormai imprevedibile: a cambiare sono soprattutto le abitudini dei turisti, che tendono a prenotare molto meno in anticipo arrivando direttamente sul posto, con una netta prevalenza del turismo interno rispetto a quello internazionale a causa della situazione geopolitica attuale.

A Castiglione della Pescaia, Gianluca Ricci traccia un bilancio positivo per il bagno Il Castiglionese. Con una tariffa giornaliera fissa stabilita a 25 euro e un abbonamento stagionale medio che si attesta sui 1500 euro; lo stabilimento garantisce ai propri ospiti tutti i comfort essenziali per una perfetta giornata di relax: un ampio parcheggio, docce ben attrezzate, ombrelloni, lettini e un efficiente servizio di bar e ristorazione interno. Le aspettative per i prossimi mesi estivi rimangono decisamente buone.

Scendendo verso il litorale meridionale, a Capalbio, Luca Nocilla accoglie i bagnanti al bagno Jacare. Il costo per la singola giornata è di 30 euro e include l’ombrellone, due lettini e un tavolino, mentre per la formula mensile sono richiesti 800 euro, tariffa sulla quale – così come per lo stagionale – viene applicato uno sconto. Accanto ai servizi di ristorazione, bar e parcheggio privato, lo stabilimento si anima durante il fine settimana, proponendo eventi domenicali dalle 17:00 a mezzanotte con dj set dedicati all’orario dell’aperitivo e della sera. Il target di riferimento è composto all’ 80% da un consolidato turismo romano, affiancato da una buona presenza straniera. Se giugno si concentra soprattutto nei weekend, le previsioni vedono luglio in forte crescita e un agosto da tutto esaurito.

Infine, ad Ansedonia, lo storico bagno La Capannuccia guidato da Daniele Avvento rappresenta un punto di riferimento per la zona da oltre cinquant’anni. Pur preferendo non entrare nel dettaglio delle tariffe applicate per ombrelloni e lettini, il gestore punta sulla qualità consolidata della propria offerta, che unisce ai servizi di spiaggia una rinomata cucina con bar, ristorante e tavola calda, affiancata da una scuola di windsurf per gli appassionati di sport acquatici. Le aspettative generali per la stagione rimangono improntate all’ottimismo, poggiando su un flusso solido legato principalmente al turismo interno e locale.

In conclusione