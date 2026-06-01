GROSSETO – Una gioia sportiva costruita weekend dopo weekend, ma soprattutto un doble da standing ovattino. E’ la stagione appena archiviata dai ragazzi della Gea, che dopo aver messo le mani sulla Coppa Toscana hanno conquistato un biglietto per la Serie C dominando letteralmente il proprio girone in Divisione regionale. E dopo le fatiche agonistiche, i primi meritati festeggiamenti (foto di Stefano Venezia).

Decisiva la terza gara contro il Nesi Poggibonsi, battuto 90-48 al PalaAustria al termine di un incontro praticamente senza storia, che i biancorossi hanno condotto dalla tripla del 3-0 di Davide Liberati, fino ad arrivare alla sirena con un margine di 42 punti, dopo essere arrivati anche a +45. Pochi pericoli dal quintetto senese, uscito di scena già dal 15’ del primo tempo senza mai riuscire a contenere i padroni di casa che hanno avuto in Banchi (21 punti, 5 assist), Scurti (17 punti e 14 rimbalzi), Liberati (15 punti e 9 rimbalzi) e Mari (12 punti e 11 rimbalzi), Furi (9 punti, 4 rimbalzi) i migliori di un match che ha visto protagonisti tutti i ragazzi scesi in campo.