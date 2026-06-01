L’allarme è stato dato da un militare dell’Arma dei Carabinieri in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Manciano, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Pitigliano e il personale sanitario del 118.

All’arrivo dei soccorritori, la bambina era già riuscita a uscire autonomamente dal veicolo. Pur non presentando traumi evidenti, la minore è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Più complessa la situazione della conducente, rimasta all’interno dell’abitacolo con l’auto ribaltata sul lato guida. La donna, cosciente ma dolorante, è stata estratta dai vigili del fuoco e successivamente presa in carico dal personale del 118 per le valutazioni sanitarie e il trasferimento in ospedale.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. Le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.