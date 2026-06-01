FOLLONICA – Il Lions Club Alta Maremma ha organizzato per l’associazione “Biglie Sciolte” una giornata nella piscina comunale di Follonica con conclusione nel locale adiacente La Pizzina, in occasione del service nazionale: “Autismo e inclusione, nessuno escluso: conoscere per intervenire” programma mirato a sensibilizzare le scuole, le aziende e la comunità, offrendo supporto concreto alle famiglie per facilitare l’inserimento sociale dei soggetti autistici.

“Nonostante l’autismo riguardi più dell’uno percento della popolazione italiana, con oltre 600.000 persone affette da questa condizione secondo i dati Istat di gennaio 2023, molto resta da fare per l’inclusione effettiva di queste persone nel tessuto sociale – ha detto il presidente del Lions Adriano Mazzone -. L’autismo non è una malattia, ma una condizione da comprendere e rispettare. Con il nostro lavoro, ci impegniamo a trasformare questa comprensione in azioni concrete, costruendo una società più inclusiva e consapevole e per questo vogliamo sostenere questa benemerita associazione ‘Biglie Sciolte'”.

L’assessore al Sociale del Comune di Follonica Sandro Marrini nel suo intervento ha sottolineato: “Sono rimasto colpito dalla sensibilità dimostrata dal Lions Club e dalla concretezza con cui Biglie Sciolte opera ogni giorno a favore dei ragazzi e delle loro famiglie. Un sincero ringraziamento e i miei complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. L’Amministrazione comunale continuerà a essere vicina a queste realtà e, personalmente, rinnovo la mia disponibilità a collaborare e a sostenere iniziative così importanti per la nostra comunità”.

Infine Elena Chelotti, presidente di “Biglie Sciolte” ha voluto ringraziare Valentina Macii, del direttivo, che ha “seguito costantemente e animato la giornata dei ragazzi e, soprattutto, il Lions che ha consentito questa iniziativa. La piscina è il luogo preferito e ideale per i questi ragazzi, l’associazione segue 15-20 persone e importante far conoscere questa realtà che con grande abnegazione e amore cerca di accompagnare questi ragazzi. Desideriamo esprimere, a nome di tutta l’associazione, il nostro più sincero e profondo ringraziamento per la meravigliosa giornata che avete donato ai nostri bambini. La gioia, i sorrisi e la spensieratezza vissuti oggi a bordo piscina, coronati dalla splendida merenda cena che avete generosamente offerto, hanno reso questa giornata davvero indimenticabile per tutti i partecipanti e per le loro famiglie. Accanto al successo di questo momento di festa, ci teniamo a ringraziarvi di cuore per aver scelto di sposare la nostra causa, confermando il vostro prezioso sostegno a un progetto che ci sta immensamente a cuore. Il vostro aiuto concreto non è solo un contributo materiale, ma rappresenta una bellissima testimonianza di vicinanza e di attenzione verso il benessere dei più fragili e della nostra comunità”.