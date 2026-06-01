GROSSETO – Un farmaco inutilizzato può trasformarsi in un aiuto concreto per chi non ha la possibilità economica di acquistare le cure necessarie. Con questo obiettivo è stata avviata a Grosseto e Porto Santo Stefano la Raccolta del farmaco valido non scaduto (Rfv), un progetto promosso dalla Fondazione banco farmaceutico Ets per recuperare medicinali ancora utilizzabili e destinarli alle persone che vivono situazioni di povertà sanitaria.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione banco farmaceutico Ets, la Caritas diocesana di Grosseto e i farmacisti volontari per la Protezione civile, con il sostegno del Comune di Grosseto, di Federfarma, dell’Ordine dei Farmacisti e dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Un gesto semplice che può fare la differenza

Nelle case di molti cittadini rimangono spesso confezioni di medicinali ancora valide che non vengono più utilizzate. «Si tratta di una risorsa importante che, anziché finire inutilmente tra i rifiuti, può diventare un aiuto prezioso per chi si trova in difficoltà economica e incontra ostacoli nell’accesso alle cure» afferma Vittorio Paris delegato provinciale della Fondazione banco farmaceutico.

La raccolta dei farmaci non scaduti rappresenta infatti una risposta concreta a un problema sempre più diffuso. Molte persone rinunciano o rinviano l’acquisto di medicinali per motivi economici, mentre nelle abitazioni restano prodotti ancora perfettamente utilizzabili che potrebbero essere recuperati e redistribuiti attraverso una rete solidale già attiva sul territorio.

Ridurre gli sprechi e tutelare l’ambiente

L’iniziativa ha anche una forte valenza ambientale. Ogni anno vengono smaltite grandi quantità di medicinali ancora validi, con conseguenti costi economici e impatti sul sistema di gestione dei rifiuti.

Recuperare i farmaci non scaduti significa quindi ridurre gli sprechi, valorizzare risorse già disponibili e limitare le conseguenze ambientali legate allo smaltimento di prodotti che possono ancora essere utilizzati in sicurezza.

«Ad oggi sono stati raccolti 2 milioni e 580 mila medicinali per un valore superiore a 47 milioni di euro e destinati a 186 realtà socio assistenziali salvando inoltre 165 tonnellate di beni sanitari dallo smaltimento».

Come funziona la raccolta nelle farmacie aderenti

All’interno delle farmacie che partecipano al progetto sono stati collocati appositi contenitori per la raccolta. I cittadini possono consegnare i medicinali di cui non hanno più bisogno con l’assistenza del farmacista, che verifica la conformità dei prodotti e garantisce il corretto svolgimento dell’operazione.

Possono essere donati esclusivamente farmaci non scaduti, con almeno sei mesi di validità residua, conservati correttamente e con confezioni integre. Restano invece esclusi dalla raccolta i medicinali appartenenti alle categorie delle sostanze stupefacenti e psicotrope, quelli che richiedono la conservazione in frigorifero e i farmaci destinati esclusivamente all’uso ospedaliero.

Le farmacie aderenti sono riconoscibili attraverso il logo “Recupero Farmaci ancora Validi Non Scaduti”, esposto all’interno e all’esterno dei locali.

Le prime farmacie coinvolte nel progetto

Attualmente la raccolta è attiva presso la Farmacia Severi di piazza Dante, la Farmacia Verde Maremma di via Uranio, la Farmacia Comunale n. 4 di via Inghilterra e la Farmacia Palermo di Porto Santo Stefano.

I promotori dell’iniziativa spiegano che, in base alle necessità del territorio e alla quantità di medicinali raccolti, il progetto potrà essere progressivamente esteso ad altre farmacie della provincia di Grosseto.

Dalla donazione alla distribuzione ai più fragili

I farmaci raccolti verranno periodicamente ritirati da un Farmacista Volontario per la Protezione Civile e consegnati alla Caritas Diocesana di Grosseto, convenzionata con la Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

Sarà quindi la Caritas a distribuirli alle persone che si trovano in condizioni di bisogno, garantendo che medicinali ancora validi possano continuare a svolgere la loro funzione sociale. Un’iniziativa che unisce solidarietà, sostenibilità e attenzione alla salute pubblica, trasformando un semplice gesto di donazione in un aiuto concreto per chi vive una situazione di fragilità.