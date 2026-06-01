GROSSETO – Nell’ambito delle attività seminariali della Commissione Agricoltura e Territorio (Cts Fondazione Polo Universitario Grossetano) è in programma un incontro di formazione dedicato alle autorizzazioni ambientali (valutazione ambientale strategica Vas e valutazione di incidenza ambientale Vinca), mercoledì 3 giugno alle ore 15,30 nell’Aula 7 della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

“Si tratta di studi ambientali sempre più richiesti, che impegnano i professionisti nella previsione degli impatti che le attività previste sul territorio (in primis quella edilizia) possono avere nell’ambito degli equilibri ecosistemici che caratterizzano le aree naturali tutelate da vincoli ambientali – spiegano gli organizzatori -. Si fa riferimento alla rete di siti di interesse comunitario Natura 2000 (siti d’importanza comunitaria e zone di protezione speciale) ma anche ad interventi di pianificazione territoriale non inclusi nelle aree protette, come in alcuni casi per i programmi pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, per l’approvazione dei quali alcuni Comuni richiedono oggi una valutazione ambientale strategica”.

“Tali strumenti di valutazione, mitigazione e compensazione degli impatti ambientali sono estesi anche alla pianificazione urbanistica generale: infatti sia i piani strutturali che i piani operativi dei Comuni devono essere affiancati obbligatoriamente da studi di valutazione d’incidenza e di valutazione ambientale strategica.

Gli interventi saranno a cura dei referenti di Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Sostenibilità, Settore Vas/Vinca degli uffici di Grosseto; dell’architetto Lisa Pollini: La Vas per le Aree Natura 2000 e aree Protette; del dottore forestale Paolo Stefanini: Normativa e modalità procedurali e del dottore naturalista Pietro Giovacchini: Casi di studio e problematiche/opportunità.

Il seminario si svolgerà in forma mista: in presenza e da remoto al seguente link: https://unisi.webex.com/meet/seminari-agricoltura e saranno rilasciati crediti formativi ai dottori agronomi e forestali e ai periti agrari. I rispettivi Ordine e Collegio provinciali hanno infatti fornito il patrocinio all’iniziativa.