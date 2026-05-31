ROSELLE – La stagione ciclistica amatoriale entra nel vivo della stagione con l’attesissimo Trofeo “Gualtiero Luzzetti” in programma a Roselle martedì 2 giugno. Cambio di percorso rispetto all’edizione di anno scorso. Infatti sarà un tracciato in linea con partenza da Roselle e arrivo nel suggestivo scenario degli scavi. La classica manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Grosseto, sarà organizzata dal Marathon Bike di Grosseto e Avis, sotto l’egida Acsi. Il tragitto prevede il passaggio a Braccagni, Bozzone, Macchiascandona, Ponti di Badia, Grilli, Lupo, Bozzone, Braccagni e arrivo agli scavi di Roselle.

Nell’albo d’oro della manifestazione, giunta alla sesta edizione, figurano il senese Paolo Gentili che si impose nella prima edizione che andò in scena il giorno di pasquetta del 2019 a Vetulonia. Nel 2022 fu la volta di Riccardo Cicognola e Stefano Ferruzzi. Nel 2023 a vincere fu Marco Giacomi, che si impose a Nomadelfia. Nel 2024 a Giuncarico si imposero Vincenzo Borzi e Federico Colonna. L’anno scorso a salire sul gradino più alto del podio fu Michele Massa che vinse a Montemassi.