Foto di repertorio

GROSSETO – I ragazzi della Gea Grosseto si confermano i re del campionato di Divisione regionale e dopo la Coppa Toscana mettono in bacheca anche la promozione in serie C. Il quintetto di Silvio Andreozzi, nella terza decisiva partita contro il Nesi Poggibonsi, si è imposto per 90-48, al termine di un incontro praticamente senza storia, condotto dalla tripla del 3-0 di Davide Liberati, fino ad arrivare alla sirena con un margine di 42 punti, dopo essere arrivati anche a +45. I senesi sono usciti di scena già dal 15′ del primo tempo, non riuscendo mai a mettere un freno alle scorribande dei padroni di casa che hanno avuto in Banchi (21 punti, 5 assist), Scurti (17 punti e 14 rimbalzi), Liberati (15 punti e 9 rimbalzi) e Mari (12 punti e 11 rimbalzi), Furi (9 punti, 4 rimbalzi) i migliori di un match che ha visto protagonisti tutti i ragazzi scesi in campo.

Così nelle semifinali: Gea Grosseto-Paolo Nesi Poggibonsi 2-1 (88-82, 69-72, 90-48); Studio Arcadia Valdicornia-Valdelsa Basket 1-2 (57-56, 62-70, 55-65). Gea Grosseto e Valdelsa Basket promossi in serie C.

Gara 3, Gea Grosseto-Paolo Nesi Poggibonsi 90-48

GEA GROSSETO: Banchi 21, Scurti 17, Fommei, Furi 9, Liberati 15, Malentacchi 6, Romboli 7, Ense 3, Mari 12, Grascelli, Venezia, Baccheschi. All. Silvio Andreozzi; assistenti Marco Santolamazza e Giovanni Porri.

NESI POGGIBONSI: Calamassi 2, Mori, Del Cucina 15, Bandini 2, Ceccatelli 4, Mucci 2, Borgianni 6, Ravenni 3, Testi 5, Bruni 1, Maestrini 2, Juliatto 6. All. Pier Luigi Mameli.

ARBITRI: Giovannetti di Lucca e Madera di Livorno.

PARZIALI: 23-12, 51-24; 72-37.

STATISTICHE GEA: 13/27 da due, 11/37 da tre, 27/36 nei liberi; 46 rimbalzi (38 difensivi), 14 palle recuperate, 12 assist.