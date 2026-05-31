FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica, secondo quanto riferito dall’opposizione, negherebbe ai consiglieri l’accesso alla documentazione relativa ad atti giudiziari inviata al Comune dalla Corte dei Conti, documentazione che sarebbe stata inviata dopo l’esposto dei consiglieri stessi sulla procedura di approvazione del Rendiconto 2025.

I consiglieri Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella spiegano di aver presentato un esposto alla Prefettura e alla Corte dei conti «in merito alle carenze documentali riscontrate nel procedimento di approvazione del Rendiconto 2025» e di aver successivamente appreso che «la Corte dei conti ha trasmesso al Comune una comunicazione relativa ad atti giudiziari inerenti la segnalazione effettuata».

Secondo i firmatari, «si tratta di un fatto di indubbia rilevanza istituzionale, che conferma come le questioni da noi sollevate siano entrate nell’attenzione degli organi competenti». I consiglieri riferiscono di aver chiesto formalmente l’accesso agli atti per conoscere il contenuto della comunicazione, sostenendo però di aver ricevuto un diniego: «Ancora più grave è che, dopo aver appreso dell’esistenza di tale comunicazione, abbiamo richiesto formalmente l’accesso agli atti per conoscerne il contenuto, ricevendo però un diniego. Una scelta che riteniamo incomprensibile».

Gli esponenti di opposizione collegano la vicenda al percorso di approvazione del rendiconto di bilancio. Ricordano che «la questione era stata da noi sollevata sia in sede di Commissione consiliare sia durante il Consiglio comunale del 30 aprile, quando avevamo evidenziato possibili profili di illegittimità e chiesto chiarimenti sulla completezza della documentazione posta a supporto dell’approvazione del rendiconto».

Le osservazioni presentate in quelle sedi, sottolineano, «non erano generiche né strumentali. Riguardavano aspetti precisi e rilevanti, sui quali avevamo chiesto approfondimenti e chiarimenti prima del voto». Nonostante ciò, affermano che «i consiglieri di maggioranza hanno scelto di approvare ugualmente il rendiconto, allineandosi alla posizione dell’amministrazione anziché pretendere che venissero fugati tutti i dubbi sollevati».

Alla luce della comunicazione proveniente dalla Corte dei conti e del diniego di accesso agli atti dichiarato dai consiglieri, gli esponenti di minoranza sostengono che «oggi, alla luce della comunicazione trasmessa dalla Corte dei conti e del successivo diniego di accesso agli atti, riteniamo che quelle preoccupazioni non possano più essere liquidate con superficialità». In precedenza, ricordano, «avevamo segnalato per tempo possibili presupposti di illegittimità e invitato alla prudenza. La maggioranza ha deciso di procedere comunque, assumendosi la piena responsabilità politica di quella scelta».

I consiglieri precisano di non voler entrare nel merito delle valutazioni di competenza degli organi di controllo: «Non intendiamo formulare valutazioni che spettano esclusivamente agli organi competenti». Al tempo stesso, richiamano il tema della trasparenza amministrativa e del ruolo del Consiglio comunale: «Tuttavia, riteniamo che trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto delle prerogative del Consiglio comunale avrebbero richiesto un atteggiamento ben diverso, sia nella fase di approvazione del rendiconto sia oggi, di fronte alla richiesta di accesso agli atti».

Per questo, gli esponenti di opposizione chiedono un chiarimento politico ai colleghi di maggioranza: «Riteniamo che i consiglieri di maggioranza debbano spiegare ai cittadini perché abbiano votato favorevolmente un atto sul quale erano state formalmente evidenziate criticità rilevanti e perché, di fronte all’intervento della Corte dei conti, venga oggi negata ai consiglieri comunali la possibilità di conoscere il contenuto della documentazione trasmessa».

Nella conclusione della loro presa di posizione, i firmatari richiamano ancora il principio di accesso alle informazioni e il tema della gestione delle risorse pubbliche: «La trasparenza non può valere solo quando fa comodo. Quando sono in discussione la regolarità degli atti amministrativi, la gestione delle risorse pubbliche, cioè dei cittadini di Follonica, e il corretto funzionamento delle istituzioni, il diritto dei consiglieri a essere informati e quello dei cittadini a conoscere i fatti devono prevalere su ogni logica di chiusura o di appartenenza politica».

I consiglieri di opposizione annunciano infine l’intenzione di proseguire nelle iniziative istituzionali sulla vicenda del Rendiconto 2025: «Continueremo a utilizzare tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per tutelare le prerogative del Consiglio comunale e per garantire ai cittadini la massima chiarezza su una vicenda che merita risposte, non silenzi».