SCARLINO – Si è concluso con le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di Scarlino il percorso pratico del progetto MI, promosso dalla Croce rossa italiana avviato il 25 maggio con una prima fase teorica.

Durante gli incontri, coordinati dalla Cri di Scarlino presieduta da Alduvinca Meozzi, gli alunni hanno avuto l’opportunità di apprendere e mettere in pratica le principali manovre di primo soccorso e le corrette modalità di attivazione del numero unico di emergenza 112. Le attività hanno suscitato grande entusiasmo, attenzione, curiosità e partecipazione, coinvolgendo attivamente non solo gli studenti, ma anche il personale scolastico di supporto e i docenti.

«L’esperienza – afferma Cri – si è rivelata particolarmente significativa non solo per l’acquisizione di competenze e gesti che possono fare la differenza in situazioni di emergenza, ma anche per la diffusione della cultura della prevenzione, valore che la Croce rossa italiana promuove costantemente attraverso le sue numerose iniziative sul territorio. Presenti volontari, istruttori, monitori e corpo delle infermiere volontarie della Cri».

«Il progetto ha inoltre rappresentato un’importante occasione educativa per rafforzare nei più giovani il senso di responsabilità, la collaborazione, la solidarietà e il rispetto reciproco: principi fondamentali che accompagnano la crescita personale e civile di ogni individuo lungo tutto il corso della vita».