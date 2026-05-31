MONTEROTONDO MARITTIMO – Un motociclista di 71 anni è rimasto ferito ieri sera in un incidente stradale avvenuto alle 20.11 sulla strada regionale 439, nel tratto che attraversa il territorio di Monterotondo Marittimo.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un sinistro che ha interessato una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza medicalizzata di Castelnuovo Val di Cecina, che hanno prestato le prime cure.

Il ferito è stato quindi trasferito in codice 2 al pronto soccorso del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per ulteriori accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.