ALBINIA – La foto di oggi arriva da Albinia, nel comune di Orbetello. Quella ritratta è la prima elementare del 1966.
«La maestra – ricorda Tiziana che ci ha inviato la foto – è Edda Cesari»
Da sinistra a destra in piedi ci sono Gabriella, Cinzia, Iolanda, Lucia, Mirella, Leonella, Lorella, Tiziana (ossia la proprietaria della foto), Margherita, Daniela, Paola, Daniela, Giorgina, Fabiola, Cinzia, Mariella
In basso sempre da sinistra a destra ci sono Piero, Fausto, Alberto, Mauro, Massimo, Claudio, Luciano, Moreno, Maurizio, Fiorenzo, …, Lucas.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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