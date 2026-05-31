PUNTONE – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada che conduce al Puntone, nel territorio comunale di Scarlino. Lo scontro si è verificato per cause in corso di accertamento poco prima della rotatoria del Puntone per chi proviene da Gavorrano.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti una moto e una Fiat 500. A restare feriti una coppia di giovani un ragazzo e una ragazza di Monteriggioni di 34 e 32 anni. Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica del sinistro.

Sul posto l’ambulanza della Croce rossa e la Polizia municipale.

I giovani motociclisti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.